A dix, l’Antwerp résiste à Mouscron assure sa place en PO1, Mbokani marque à nouveau

L’Antwerp pouvait valider son ticket pour les play-offs 1, l’Excel pouvait encore rêver d’un maintien direct. Mais pour cela, il fallait gagner. Et on le sait en foot, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Après son non-match contre Anderlecht, le Great Old a retrouvé le chemin de la victoire en même temps qu’il a repris sa deuxième place.



Un poteau de Didier Lamkel Zé a matérialisé les intentions anversoises dès la 7e minute. Dieumerci Mbokani (22e) s’est chargé d’inscrire la domination au marquoir, 106 jours après son dernier but. Il devance Hervé Koffi sur un bon centre d’Aurelio Buta et met fin à sa disette personnelle.



Maxime Le Marchand, exclu pour une semelle en fin de première mi-temps (41e), complique un peu la tâche de ses équipiers. Mais Dieu est là pour rassurer tout le monde. Lamkel Zé fixe la défense de l’Excel et lui offre le 0-2 sur un plateau (48e). Fabrice Olinga, d’un tir aussi surprenant que précis, réinstaure un peu de suspense (49e)



Abdoulaye Seck redonne de l’air et composte définitivement le succès de l’Antwerp (62e, 1-3). Le premier but d’Hamdi Harbaoui depuis son retour en Pro League, n’y change rien (88e).