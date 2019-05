A dix, Anderlecht bat le Standard et décroche son premier succès en PO1

Anderlecht a enregistré sa première victoire en play-offs 1. Il l’a fait avec la manière en dominant son rival liégeois malgré l’exclusion rapide de Sebastiaan Bornauw. Mehdi Carcela a répondu à Yari Verschaeren avant qu’Ivan Santini ne marque le but décisif.



Cette défaite, la 3e consécutive pour le Standard, laisse les Rouches à la 4e place. Le Sporting est 5e.



Avec d’un côté un Anderlecht en panne de confiance et de l’autre un Standard privé de Djenepo, Fai, Vanheusden et Mpoku, il ne fallait pas s’attendre à un énorme spectacle.



Carcela, de retour dans le onze de base, se charge du seul tir cadré des 20 premières minutes. Les occasions sont rares mais le premier tournant de la rencontre survient à la 10e minute. Bornauw est dépassé par Carcela et est exclu après l’intervention du VAR.



Le match est engagé et haché. Halilovic frappe sur Didillon (20e). Cobbaut décoche un envoi puissant, détourné par Ochoa (24e).



En infériorité numérique, le Sporting n’est pas au mieux mais il trouve l’ouverture. Isolé par une louche de Bolasie, Verschaeren se joue d’Ochoa avant de placer le ballon au fond (36e). Au ralenti, on s’interroge sur une éventuelle faute de main du médian anderlechtois. Le VAR ne voit rien d'illicite et valide le but.



Carcela (44e) et Halilovic (45e+1) animent la fin de la mi-temps. Le Belgo-marocain, le Liégeois le plus remuant, égalise d’une frappe enroulée (49e). Son premier but depuis plus de quatre mois.



Le match manque toujours de rythme. Anderlecht repasse devant sur une phase arrêtée. Santini dévie de l’arrière du crâne un coup franc de Trebel pour faire 2-1 (56e).



Les Bruxellois ne semblent être à dix et contiennent un Standard timide. Preud’homme essaie de secouer son équipe et lance Pocognoli, Balikwisha et Bastien. Sans grand succès. Verschaeren a le doublé au bout du pied mais sa reprise manque de puissance (66e). Le Sporting tient jusqu'au bout et valide enfin son premier succès en play-offs 1. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'elle est acquise contre le rival liégeois.