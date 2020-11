5 points sur 21 : Charleroi est dans le creux

Cinq points sur vingt et un, une victoire sur les sept derniers matches de Pro League : voici le (très) maigre bilan du Sporting de Charleroi depuis son partage à Mouscron le 27 septembre dernier. Ce vendredi, les Carolos se sont inclinés sur le terrain d’Eupen au terme d’une prestation largement insuffisante (3-1) . Le temps où Charleroi enchaînait les victoires paraît si loin, et pourtant…

Après six matches, les Carolos caracolent en tête avec un beau total de 18 points sur 18, et devancent le Standard de 5 points. Les hommes de Karim Belhocine affichent alors une mentalité de guerrier leur permettant de ramener 3 points de leur déplacement à Bruges en ouverture du championnat (0-1).

Depuis cette élimination précoce, le Sporting de Charleroi a concédé 4 défaites, a partagé l’enjeu à une reprise, et n’a gagné que contre le Cercle Bruges (3-0) le 31 octobre dernier . Un 4/18 qui fait tache, surtout quand on commence par un 18/18 très flatteur.

Le jeudi 1er octobre, les Carolos, confiants, reçoivent le Lech Poznan sur leur terrain pour une qualification historique pour les poules de l’Europa League. D’habitude hyperréalistes, les Zèbres piétinent et s’inclinent face aux Polonais (1-2). Si près du but, Charleroi se voit privé de coupe d’Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette défaite a fait très mal au moral des troupes.

Une mentalité qui fait défaut

Le brin de chance qu’avait Charleroi en ce début de saison semble s’être envolé, à l’image de l’auto-but de Nicolas Penneteau ce vendredi soir sur le deuxième but des Pandas. Les Zèbres commettent également des erreurs inhabituelles, comme sur le but encaissé face à Gand lors de la 13e journée de Pro League. D’abord Joris Kayembe, puis Dorian Dessoleil cafouillaient leurs passes en retrait, ce qui permettait à Osman Bukari d’inscrire le seul but de la rencontre pour les Gantois.

Un problème de chance, ou de mentalité. Guillaume Gillet, milieu de terrain du Sporting de Charleroi, a son avis sur la question : "On est capable de faire mal à n’importe qui mais c’est vrai que si on n’est pas à 100% dans les duels et qu’on n’a pas la mentalité carolo à chaque match, on redevient une équipe normale. Il nous manque un petit quelque chose. On doit garder une humilité, dans la victoire comme dans la défaite et ça finira par payer", a-t-il déclaré après la défaite des siens à Eupen. "Par moments, vous pouvez dégager des ballons et marquer, parfois vous allez encaisser des buts que vous ne prendriez pas en temps normal. Il y a des moments difficiles dans une saison, c’est maintenant.", conclut Frank Defays, entraîneur d’un soir.

Actuellement quatrième de Pro League, Charleroi est dans l’obligation de réagir dès ce mercredi face à Waasland-Beveren, lors du match d’alignement, sous peine de voir ses concurrents directs lui passer devant au classement, et donc de sortir du top 4, synonyme de qualification pour les convoités play-off 1.