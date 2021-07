5 minutes de folie en début de 2e mi-temps permettent à Bruges de remporter la Supercoupe face à Genk

Le Club Bruges a facilement remporté la Supercoupe de Belgique (3-2) face à Genk en profitant de cinq minutes de folie aux retours des vestiaires pour inscrire deux buts. Le score était pourtant de 1-1 à la mi-temps avec des buts de Bongonda côté limbourgeois et Mitrovic côté brugeois. Mais des buts de Lang sur penalty et Mata donneront l’avantage aux Brugeois. Uronen profitera d'une erreur de Lammens qui sort mal pour réduire l'écart dans le temps additionnel.

Comme souvent, la Supercoupe marque le retour du football belge. Souvent considéré par les entraîneurs comme un entraînement grandeur nature, il y a tout de même un trophée à la clé. Mais pour l’occasion, les Brugeois sont privés de Mignolet (blessé), Vanaken (vacances) et Vormer (cas contact) alors que du côté de Genk, les Colombiens sont également en vacances suite à la Copa America.

Certains joueurs annoncés partant sont tout de même sur la pelouse, comme Onuachu. Mais la jeunesse est au pouvoir de cette Supercoupe. Côté brugeois, Lammens, 19 ans, est aligné entre les perches et Mbamba, 16 ans à peine, est aligné au milieu de terrain. A Genk on retrouve le jeune espoir belge Mike Tresor.

Le match est ouvert et les deux équipes ont envie de jouer. Malgré tout, les occasions manquent et il faut attendre la 20e pour voir la tête d’Onuachu passer au-dessus.

Le match s’emballe dans les 10 dernières minutes de cette première période. Mike Tresor récupère le ballon sur le côté gauche. Il fixe son défenseur et le ballon arrive chez Heynen qui en un temps lance Bongonda seul au but. Le numéro 10 arrive sur le ballon avant le jeune Lammens et conclut au premier poteau (44e).

Bruges égalise très rapidement sur corner. Mitrovic coupe au premier poteau et reprend de la tête. Vandevoordt est sur la balle mais n’a pas la main assez solide. S’ensuit un moment de flottement mais la balle avait bien franchi la ligne (45+3).

Dès le retour des vestiaires Bruges bénéficie d’un penalty pour une poussée de Preciado sur Lang. Le Néerlandais se fait justice lui-même et trompe Vandevoordt en envoyant le ballon dans la lucarne.

Les Brugeois connaissent 5 minutes de folie. Le ballon traîne dans le rectangle et revient chez Mata qui envoie une patate dans le plafond du but genkois, 3-1 pour Bruges (50e).

A la 71e, Rits touche le poteau. Le Brugeois avait vu Vandevoordt anticiper un centre et faire un pas en avant. Il tente donc sa chance directement au premier poteau mais sa frappe heurte le montant.

Le jeune Lammens doit toutefois se détendre sur une frappe de Toma sur sa gauche (77e). Il est de nouveau mis à contribution sur son côté gauche quelques minutes plus tard sur un tir de Tresor (80e). Le jeune portier brugeois va tout de même commettre une petite erreur dans une sortie dans le temps additionnel. Le ballon revient dans les pieds d'Uronen qui propulse le ballon au fond des filets (90+1).

Genk ne reviendra cependant pas dans la rencontre et Bruges s’impose 3-2. Les Blauw en Zwart repartent déjà avec le premier trophée de leur saison.

