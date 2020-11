5-5 : Courtrai et le Beerschot se neutralisent au terme d'un match épique

Une véritable pluie de buts (5-5) s’est abattue sur le stade des Éperons d’or ce samedi après-midi. Sous cette pluie incessante, Courtrai et le Beerschot se partagent finalement un point au terme d’une rencontre électrique.

Dans les dix premières minutes les Courtraisiens prennent très rapidement les rennes de la rencontre. Michiel Jonckheere, après une minute de jeu seulement, donne l’avantage aux Kerels (1-0). Sept minutes plus tard, Faïz Selemani fait le break (2-0). Courtrai est déjà sur un nuage.

Le Beerschot se révolte alors aux abords de la mi-temps. Pierre Bourdin réduit l'écart et permet aux Anversois d’aborder la deuxième période plus sereinement (2-1). Au retour des vestiaires, le Beerschot hérite rapidement d’un penalty transformé par l’inévitable Raphael Holzhauser qui plante là sa neuvième réalisation de la saison (49’). Pas le temps de respirer qu’une minute de jeu plus tard, Holzhauser, encore lui, voit son tir se heurter sur le poteau. Tarik Tissoudali, à l’affût, n’a plus qu’à pousser le cuir au fond et offre l’avantage au Beerschot pour la première fois de la rencontre (2-3).

Courtrai n’est pas abattu loin de là. C’est au tour de Pelé Mboyo de provoquer un penalty et de le transformer (3-3). Il reste plus d’une demi-heure de jeu et tout est à refaire pour les deux équipes. Moins de dix minutes plus tard, Pape Habib Gueye trompe Mike Vanhamel de la tête (4-3). Un match fou, au rythme effrené, dans lequel Courtrai est parvenu à reprendre l’avantage qu’il avait laissé aux hommes d’Hernan Losada.

A la 75e, soit huit minutes plus tard, le Beerschot revient dans le coup grâce une nouvelle fois à son maître à jouer, l’incorrigible Holzhauser. L’Autrichien, désormais co-meilleur buteur de Pro League avec Paul Onuachu, envoie sur coup franc une frappe sur la barre transversale. Pierre Bourdin se retrouve bien placé pour remettre le marquoir à égalité. Le Français s’offre par ailleurs un doublé (4-4).

S’en suivi d’innombrables occasions de part et d’autre. Le match continue de s'embraser dans les dernières minutes de jeu. Frederic Frans pensait avoir délivré le Beerschot d’un coup de tête rageur à cinq minutes du terme. Les Anversois s’apprêtaient à célébrer une victoire à l’arrachée, mais Trent Sainsbury vient jouer les trouble-fêtes à la 95e minute. Sur un centre, le défenseur courtraisien déjoue le piège du hors-jeu tendu par le Beerschot et se retrouve esseulé (5-5). Sainsbury contrôle de la poitrine et propulse une fusée dans les cages de Vanhamel qui ne peut que constater les dégâts. 5-5, un match nul solde cette rencontre de folie. Quel spectacle offert par les deux équipes flandriennes en cette fin d’après-midi !