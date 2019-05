4ème défaite de suite pour le Standard qui n’y arrive toujours pas

Le Standard n’a pas réussi à renverser la tendance dans ces PO1 qui avaient pourtant si bien démarré. En perdant face à Gand, les Rouches engrangent une 4ème défaite d’affilée.

C’est sous les yeux de Jean-Michel Saive et avec un onze remanié que le Standard recevait Gand dans le cadre de la 8ème journée de Pro League.

Un match important pour les hommes de Michel Preud’homme dans la course à l’Europe.

Si les Rouches démarrent bien les hostilités dès la première minute de jeu via Halilovic, Gand répond par 3 grosses occasions très rapidement (4ème, 5ème et 6ème minute de jeu).

C’est trois occasions vont réveiller les esprits du Standard qui se procure à nouveau deux occasions (dont une tête de Miangue sur la barre).

Mais c’est finalement Gand qui va ouvrir la marque. À la 13ème, Dejaegere vient faire 0-1. Ce n’est seulement que le 4ème but de Gand dans ces PO1. Mais les hommes de Thorup mènent au score et le Standard peine dans cette rencontre.

Pourtant l’équipe de Michel Preud’homme se redonne un peu d’air à la 30ème, lorsque, sur un centre de Goreux, Samuel Bastien, s’en va d’une tête ravageuse faire 1-1. Ce but égalisateur réveille les locaux qui vont cependant se faire quelques frayeurs en fin de première période.

Des frayeurs qui auraient pu se transformer en but dès le début de la seconde mi-temps. Heureusement pour le Standard, Ochoa veille et détourne le ballon.

Mais le portier ne sait pas tout faire dans cette rencontre. Gand va enfoncer le clou et faire 1-2 via David. Les Rouches ont l’air fatigué en fin de rencontre et les joueurs sur le terrain ne vont pas réussir à revenir à la marque.

C’est donc du banc des remplaçants que le petit but va venir. Maxime Lestienne, monté au jeu depuis à peine 2 minutes fait 2-2 (80ème).

Et alors que l’on pense se diriger vers un partage, la défense du Standard a une nouvelle fois montré ses limites en prenant un 3ème but dans le temps additionnel via David qui s’offre un doublé.

Gand engrange sa première victoire dans ces PO1. Le Standard sa 4ème défaite d’affilée.