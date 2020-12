3e défaite d'affilée pour le Standard qui s'incline contre Mouscron

Le résumé du match :

Le Standard se montre rapidement conquérant. La preuve avec cette première belle occasion dès la 2e minute. Raskin trouve, d’une belle passe en profondeur, Lestienne, qui joue en 1-2 avec Oulare, avant que Lestienne ne centre vers Cop. Le ton est lancé, les Rouches veulent rapidement trouver le chemin du but. Pourtant, la machine va s’enrayer.

C’est tout d’abord Obi Oulare qui doit sortir sur blessure à la 11e. Le grand attaquant se plaint des ischios et est remplacé par Avenatti.

C’est ensuite un premier but encaissé. A la 30e, Bolinga trouve Faraj qui centre. Xadas profite de l’absence de marquage de Jans au 2e poteau et inscrit son 1er but de la saison. Le Standard est assommé une première fois. Et les hommes de Philippe Montanier ont du mal. Car Mouscron est bien regroupé à 11 derrière le ballon.

En fin de première période Xalas passe tout prêt du doublé et de la catastrophe pour le Standard. Un Standard qui aurait pu lui aussi revenir si Cop était arrivé un peu plus tôt ou si la déviation d’Amallah n’avait pas trouvé un autre chemin que celui de la barre.

À noter qu’à la mi-temps, Venanzi, Grosjean et Nicaise ont rejoint Michel Preud'homme dans la loge. Ce rassemblement au parfum de réunion de crise préfigure-t-il un quelconque changement ?

Il n’en faut donc pas beaucoup pour que le Standard ne revienne au score. Et Philippe Montanier d’y croire en remplaçant Cop par Carcela en début de 2e mi-temps. Une seconde période qui commence mieux pour Mouscron qui se procure quelques occasions (Olinga et Agouzoul).

Mais le Standard tient bon et pense enfin revenir au score quand Bokadi expédie son tir au fond du but. Un but annulé finalement pour une position de hors-jeu au début de l’occasion.

C’en est trop pour le Standard qui continue d’y croire pourtant. Le Standard ne va pas réussir à inscrire le moindre but malgré des occasions (66e Avenatti, 70e Bokadi, 73e Lestienne).

En toute fin de match, Bodart maintien les Rouches par deux fois dans la rencontre, mais le score ne bougera plus. C’est une nouvelle défaite pour le Standard, la 3e d’affilée en championnat. Celle de trop pour Philippe Montanier ? Mouscron par contre fait la bonne opération en laissant la lanterne rouge à Saint-Trond.