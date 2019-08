3 Diables retrouvent la Pro League : "Peut-être que le niveau n'est pas si mauvais !"

Le mercato bat son plein en football et Bruges a officialisé la signature de Simon Mignolet. Son arrivée confirme une tendance : les Diables rouges aiment revenir fouler les pelouses de notre pays. Vincent Kompany, Laurent Depoitre et maintenant Mignolet : le constat est là. Pour Mignolet et Depoitre, la motivation est le temps de jeu. Ces deux-là collaient un peu trop au banc des réservistes.

Le nouveau gardien de Bruges a 31 ans. Il aurait pu rester en Premier League mais il signe un contrat de 5 ans chez les Brugeois. Difficile de refuser une offre pareille. Depoitre revient à Gand, le club de son cœur, là où il a brillé, là où il a connu sa première sélection chez les Diables. Il devrait rapidement retrouver la pointe de l’attaque gantoise. Pour Kompany, le but est tout autre. Il est séduit par le projet du président Marc Coucke et veut y jouer un rôle majeur.

"Pourquoi les Diables rouges reviennent en Pro League ? Peut-être qu'ils découvrent que le niveau n'est pas si mauvais ! C'est une bonne chose pour tous ces joueurs je trouve. Ils ont passé du bon temps à l'étranger, mais ils ressentent l'appel du pays. Il y a de bons clubs en Belgique. C'est très positif pour les clubs et le championnat belge. On va par exemple voir un certain Simon Mignolet évoluer en Champions League avec un club belge, c'est donne quelque chose je trouve", a détaillé Geert De Vlieger, ancien portier des Diables rouges de 47 ans, à notre micro.

Et l'ancien élément de Bruges, d'Anderlecht ou encore de Manchester City d'ajouter : "Avec le transfert de Mignolet, je pense que le club qui saura aller au-dessus de Bruges sera champion. Les Brugeois sont favoris, c'est clair. Ils ont fait leur boulot. Ils sont prêts pour le championnat. Au Standard et à Anderlecht, il y a encore des choses à faire au niveau des transferts et de l'amélioration du niveau de jeu. Les équipes se regardent et tout le monde sait très bien qu'on va être loin derrière si on ne bouge pas."

Avec Mignolet, la Pro League retrouve 3 Diables. Un quatrième, Kevin Mirallas, souhaiterait revenir au Standard.