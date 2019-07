2ième saison de Preud'homme, des transferts intéressants : est-ce l'année du Standard ?

Troisième de Pro League la saison dernière après avoir été dauphin lors de l'exercice précédent, le Standard veut retrouver les sommets et rafler un titre qui lui échappe depuis dix ans. Pour cela, les dirigeants ont mis les petits plats dans les grands en étant particulièrement actifs cet été. Cela sera-t-il suffisant au sein d'une Pro League qui semble s'être globalement renforcée ? Tentative de réponse.

Du côté pile, on pointe bien évidemment le mercato franchement convainquant réalisé par les Rouches. Les départs conjugués de Razvan Marin et de Moussa Djenepo ont, certes, laissé un trou au sein de l'équipe-type mais celui-ci a rapidement été rapidement bouché par la direction. En tout, plus de 26 millions d’euros ont été dépensés dont douze millions pour le seul Zinho Vanheusden. Au total, six joueurs ont été achetés par le Standard (Selim Amallah, Mergim Vojvoda, Aleksandar Boljevic, Zinho Vanheusden, Nicolas Gavory et Felipe Avenatti). Ajouter à cela les deux renforts prêtés avec option d’achat (Anthony Limbombe et Milinkovic-Savic) et vous disposez d’une belle plus-value sur papier.

Le groupe est toujours emmené par Michel Preud’homme qui entame... sa deuxième saison au club depuis son retour. Un chiffre à priori anodin mais qui, dans le chef de MPH, prend une autre signification. A deux reprises dans sa carrière d’entraîneur - lors de son premier mandat au Standard et à Bruges - l’ancien portier a raflé le titre de champion au bout de son deuxième exercice. Comme s’il avait besoin d’une saison de chauffe pour créer des automatismes avant d’imposer sa vision du jeu. L’adage ‘jamais deux sans trois’ va-t-il se confirmer ?

Surtout que les Rouches sont parvenus à limiter la casse au rayon des départs. On pouvait légitimement s’attendre à une vague d’exils de pions importants (Mehdi Carcela, Paul-José Mpoku, Kostantinos Laifis y songeaient), mais au final, le Standard s’en sort bien. L’ossature de base et les automatismes développés la saison dernière devraient donc encore être quasiment intacts. Pour l'instant du moins...