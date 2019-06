26 joueurs pour la reprise sous les ordres de Clement à Bruges

Le Club Bruges a repris les entraînements vendredi au Belfius Basecamp de Westkapelle, le nouveau centre d'entraînement des Blauw en zwart. Vingt-six joueurs ont participé à cette première séance sous les ordres de Philippe Clement, qui sera assisté cette saison de Jonas Ivens, Johan Van Rumst et Frederic De Boever, l'entraîneur des gardiens.

Il y avait dix-neuf joueurs du noyau A et six espoirs sur le terrain. Stefano Denswil, Thibault Vlietinck et Dennis se sont contenté de courir.

Brandon Mechele et Hans Vanaken, qui ont été retenus avec les Diables Rouges, ne rejoindront le groupe que début juillet pour le stage de Garderen, aux Pays-Bas. Dion Cools et Siebe Schrijvers sont encore à l'Euro U21 avec les Diablotins. Marvelous Nakamba (Zimbabwe) et Krépin Diatta (Senegal) sont pour leur part à la CAN. Jordi Vanlerberghe est en revalidation après une opération du ménisque.

Les Blauw en zwart joueront leur premier match de préparation jeudi contre le KFC Heist. Suivront des matches amicaux contre le KM Torhout (29/06), Heracles Almelo (3/07), AZ Alkmaar (6/07), Lokomotiva Zagreb (12/07) et l'Union (15/07).

Le 19 juillet, Bruges affrontera le Sporting Portugal dans le cadre des Mâtines brugeoises, le dernier match avant le début du championnat.

Les Gazelles connaîtront le 22 juillet le nom de leur adversaire du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui se déroulera début août.