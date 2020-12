25 ans après l'arrêt Bosman, les joueurs doivent encore "prendre le contrôle" de leur carrière

Il y a 25 ans l’arrêt Bosman a révolutionné le monde du foot et le marché des transferts. Un séisme dont les répliques marquent encore le monde du ballon rond aujourd’hui. Positivement ou pas. Face aux dérives récentes, les joueurs doivent encore "prendre le contrôle" de leur carrière, selon l'avocat spécialisé Sébastien Ledure.

Bloqué par le FC Liège alors qu’il était en fin de contrat, Jean-Marc Bosman a porté l’affaire devant le tribunal de Liège puis la Cour européenne de justice. Le 15 décembre 1995 a changé la face du foot. La justice européenne a acté qu’un joueur en fin de contrat était libre (ce n’était pas le cas à cette époque) et la libre circulation des joueurs au sein de l’Union européenne. La FIFA a étendu ce principe au niveau mondial.



Voilà pour le contexte historique. 25 ans plus tard, le constat est que "le pouvoir n’a pas été transféré vers les joueurs mais il est resté en grande partie auprès des clubs (qui ont trouvé la parade avec des contrats longue durée, ndlr)", souligne Maître Sébastien Ledure, avocat spécialisé en droit du sport - Cresta, interrogé dans La Tribune. "On a surtout connu le maintien et surtout l’explosion des indemnités de transfert vers des niveaux jamais vus".



Le deuxième bénéficiaire de ce fameux arrêt : l’agent. "Il a très vite compris qu’il pouvait être une pièce essentielle. Il est devenu indispensable". Le footleaks et le footgate ont assez mis en lumière les dérives du nouveau fonctionnement. Et notamment le problème de la multiple représentation. "On a permis à un agent de travailler pour un joueur, pour le club vendeur et puis le club acheteur".



Le souci principal est que souvent le joueur n'est pas au courant de ce qui se passe. "Il pense légitimement que son agent travaille pour lui. Que l’agent touche une commission de 5 à 10% sur son contrat, mais il y a parfois un deuxième ou un troisième contrat qui permet à l’agent de toucher un montant supplémentaire. Et cela grimpe parfois jusqu’à 100% du salaire annuel !". Dans certains cas, des agents possèdent même des intéressements à la revente du joueur qu’il représente. Vous avez dit conflit d’intérêts ?



Sébastien Ledure, qui défend les intérêts de joueurs comme Romelu Lukaku, souhaite assainir le système. Et cela part du joueur. "Trois choses sont importantes. Il doit savoir (être au courant), décider (doit avoir sa future destination en main) et contrôler (besoin de personne externe qui ne travaille que pour lui pour savoir ce que chacun gagne)". Cet personne "externe" peut être, par exemple, un avocat dont la déontologie interdit de travailler pour plusieurs parties impliquées.



Mais pas question que les avocats remplacent les agents. "Un joueur a besoin d’un agent", insiste Ledure. "Mais le job de l’agent est mettre son réseau à disposition pour trouver un club au joueur".



La FIFA prépare d’ailleurs une réforme du statut d’agent. La rémunération pourrait prendre plusieurs formes : un pourcentage du salaire, un tarif horaire ou une somme forfaitaire. Une nouvelle fois, "c’est au joueur de prendre le contrôle et d’oser négocier avec son agent, celui qui va le représenter".