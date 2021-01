12 points d'avance : voici comment le FC Bruges s'est envolé... en 18 jours

L’entraineur place ensuite le train sur les bons rails (cinq succès et un partage, face au Standard de Liège), mais la campagne européenne laisse des traces. Physiques naturellement, comptables aussi. Versé dans le groupe F de Champions League avec la Lazio Rome, Dortmund et le Zenit, le club présidé par Bart Verhaeghe a un coup à jouer. La direction le sait, Clement le sait, le groupe le sait. Le jeu en vaut la chandelle, même si les lendemains européens coûtent quelques unités : une défaite et deux partages en Pro League dans la foulée des matches en C1.

FC Bruges : Vormer, Dost et Mechele - © KURT DESPLENTER - BELGA

Bruges fait ensuite du Bruges, alors que son maitre à jouer, Soulier d'or 2018 et 2019, s’est perdu : aucun but et un seul assist pour Hans Vanaken au cours des huit dernières parties auxquelles il prend part, soit depuis début novembre. Le déroutant Noa Lang totalement installé dans l’équipe (4 buts et 4 assists lors des 5 derniers matches), la girafe Charles De Ketelaere, épatant malgré son jeune âge (19 ans), le courageux capitaine Ruud Vormer toujours fidèle au poste (1 but et 3 passes décisives sur les 3 derniers matches), le renard Bas Dost, acheté et fidèle à sa réputation (4 buts en 4 premières apparitions) : les hommes de Clement ont récolté pratiquement la totalité des points mis en jeu, sept victoires en huit matches (soit 21 unités prises et seulement trois concédées, face à La Gantoise), depuis lors. Les yeux rivés uniquement sur le championnat, le club flandrien ne s’est pas loupé.

"Le groupe a véritablement mûri, indique le défenseur Stefano Denswil, revenu en prêt après son départ il y a 18 mois, dans Het Nieuwsblad. La stabilité est restée : hormis quelques éléments, c’est pratiquement la même équipe. Tout le monde s’est bonifié. Ca se voit en Coupe d’Europe : quand Bruges rencontre un adversaire plus fort sur papier, celui-ci doit faire attention. Qu’il s’agisse du Real Madrid ou du Beerschot en face de nous, on veut tout gagner."