11 unités en 15 journées : Waasland-Beveren se sépare de Yannick Ferrera

Battu samedi soir par le Cercle Bruges, Waasland-Beveren, quatorzième au classement de la Pro League, a décidé de limoger son entraîneur Yannick Ferrera. Le club a officialisé cette nouvelle sur son site internet ce dimanche matin.

Arrivé en juin dernier en remplacement de Sven Vermant, Ferrera n’a jamais trouvé le bon équilibre et les résultats du début de saison n’ont pas été à la hauteur des attentes de ces dirigeants.

Après 15 journées, les Jaune et Bleu ne comptent que 11 points en championnat et n’ont gagné qu’une seule et unique rencontre depuis le début de saison (pour 8 partages et 6 défaites). Le club waeslandien a également été éliminé en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique par Mandel United.

"La direction sportive est désormais pleinement engagée dans la recherche d'un nouvel entraîneur principal. Bien sûr, nous essayons de travailler aussi vite que possible. Nous tenons à remercier Yannick pour ses efforts et lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière" peut-on lire sur le site officiel du club.

Le prochain match de Waasland-Beveren se déroulera le 24 novembre au Freethiel face à Mouscron.

C’est déjà le quatrième entraîneur de Pro League qui est remercié après les évictions de Frank Defays (Mouscron), d’Yves Vanderhaeghe (La Gantoise) et de Peter Maes (Lokeren).