10% des tests du pays nécessaires pour relancer le foot, est-ce envisageable ?

L’assemblée générale de la Pro League, qui regroupe les 24 clubs professionnels, a reporté le vote de l’arrêt des championnats au 4 mai prochain. Mais compte tenu des informations en sa possession, Mehdi Bayat, le président de la fédération et l’administrateur délégué de Charleroi, doute fortement de la possibilité d’une reprise de la compétition.



"Lorsque nos clubs recommenceront à s’entraîner, il faudra tester tous les joueurs, entraîneurs, staffs et tous ceux qui sont en contact avec le groupe au quotidien. Cela comprend le personnel qui devra désinfecter les vestiaires chaque jour", explique-t-il à la DH.



Ce lundi, Bayat a été en contact avec des experts du groupe de travail et un porte-parole du gouvernement. Pierre François et Peter Croonen pour la Pro League et Peter Bossaert pour la fédération étaient également conviés. Ils ont récolté des informations claires et chiffrées.



Deux tests différents



"Deux tests différents doivent être faits. Celui pour détecter le virus mais aussi les tests sérologiques pour déterminer si des anticorps sont produits. Un calcul rapide permet de voir qu’il faudrait une centaine de tests par club, chaque jour. Pour 24 clubs professionnels, cela fait 2400 tests par jour", détaille le dirigeant zébré.



Certains diront qu’un gel du classement avantagerait Charleroi et servirait donc les intérêts de Bayat. Ce n’est évidemment pas faux. Mais il faut également constater qu’il serait difficilement justifiable d’utiliser 10% de la capacité de tests du pays (Philippe De Backer, le ministre de la santé espère la porter à 25.000 par jour) uniquement pour relancer le championnat de football.