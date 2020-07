10 défenseurs centraux : Anderlecht doit absolument dégraisser son noyau

Anderlecht est en pleins préparatifs de la saison 2020-2021, avec un effectif qui se dessine. Problème, beaucoup de joueurs sont revenus de prêt et coûtent cher au club. En défense, c’est même l’embouteillage.

Kompany et Luckassen comme certitudes, et puis ?

Kompany, pièce centrale du projet mauve pour le présent et l'avenir, est une certitude. Derrick Luckassen, dont le prêt sec d'un an supplémentaire a été officialisé mardi, a prouvé la saison dernière qu'il était indispensable aux Mauves, tant en défense centrale que lorsqu'il était décalé sur le flanc droit.

Derrière, les joueurs prêtés de la saison dernière peuvent tous se trouver un nouvel employeur. Bubba Sanneh, qui avait coûté un pont d'or à Marc Coucke, avait été casé en Turquie puis à Ostende. Les Anderlechtois seraient désormais prêts à le laisser partir pour une somme dérisoire, pour se débarrasser de son salaire qui tourne autour des 800.000€ annuels.

Les cas des Lawrence, Milic, Josué Sa et Vranjes sont similaires. Tous prêtés la saison dernière, les agents s'affairent pour leur trouver une porte de sortie définitive. Aucun ne représente une valeur marchande mirifique. L'un ou l'autre pour hériter d'une chance en équipe première en début de saison mais ils ne sont pas des solutions à long terme.

La donne est différente pour Elias Cobbaut, qui présente l'avantage d'avoir porté le maillot des Diables rouges, d'être gaucher et relativement jeune (22 ans). La saison dernière déjà, il avait été courtisé par Sheffield United. Vincent Kompany ne serait pas opposé à un départ du joueur, pas plus que la direction, tentée par un deal "à-la-Saelemaekers". Anderlecht continue dans l'idée qui était déjà la sienne la saison passée. Faire éclore des jeunes, les faire grandir un ou deux ans et les revendre à l'Europe, avant même leur pleine maturité. Sebastiaan Bornauw avait lui aussi expérimenté cela en partant à Cologne pour 8M€.