"10 ans Complètement Foot", le livre anniversaire

30 août 2009 : alors qu’Axel Witsel fauche Marcin Wasilewski lors d’un Anderlecht-Standard resté dans les mémoires, "Complètement Foot" fait son apparition sur les ondes de Vivacité. Dix ans plus tard, ce livre célèbre les points forts de l’émission en donnant "La Parole aux Supporters". Qu’ils soient auditeurs, journalistes, consultants, chanteurs ou encore dessinateurs, ces témoins dévoilent tout de leur passion du foot. Conçu comme un calendrier perpétuel, vous y retrouverez aussi toutes les grandes dates qui ont fait la fierté de notre football national !

Sortie : depuis le 27 novembre 2018, aux Editions "La Renaissance du Livre" !



En chef d'orchestre de ces pages du livre "10 ans Complètement Foot", comme au micro en studio, nous retrouvons David Houdret.



"Tout a donc commencé le dimanche 30 août 2009. Anderlecht-Standard. Le ton était donné. Le dimanche soir, mon dimanche soir, ne serait plus jamais le même. Votre dimanche soir, nos dimanches soirs, ne seraient plus jamais les mêmes. Au fil des saisons, j’ai vu grandir, avec Pascal Scimè, la famille et la communauté Complètement Foot!"



Avec les témoignages de Justine Henin, Kevin Borlée, Christian Kabasele, Bruno Venanzi, Mehdi Bayat, Alex Vizorek, Pablo Andres, Antoine Wielemans des "Girls in Hawaii", Baloji, etc... Mais aussi, bien sur, Alex Teklak, Nordin Jbari, Joachim Mununga, Rodrigo Beenkens ou encore Pascal Scime. Sans oublier, évidemment certains d'entre vous, auditeurs "fidèles"!



PRIX : 20€

DISPONIBLE à la vente dans toutes les librairies ou via le site de "La Renaissance du Livre" et de "La Boutique RTBF".



https://boutique.rtbf.be/product/10-ans-de-completement-foot