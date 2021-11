Verlaine (D2 acff) ne veut pas rimer longtemps avec "à la traîne"

Les Liégeois de Verlaine n’ont gagné que deux fois en championnat depuis le début de saison.

Un noyau décimé, un manque de baraka et des avants qui marquent peu, cela interpelle forcément.

Installé à la treizième place du général de la D2 acff au soir du tiers du championnat, le RCS Verlaine n’est pas au mieux cette saison. Reportée en fin de compétition, la situation du moment pourrait même signifier culbute en D3 acff si deux clubs francophones basculaient de Nationale 1.

Certes, cela reste hypothétique et il n’y a pas encore vraiment péril en la demeure.

L’équipe coachée depuis dix saisons par Marc Segatto n’a toutefois plus trop intérêt à laisser s’envoler de précieuses unités à l’occasion de prochaines rencontres face à Givry et Acren-Lessines, adversaires directs, dans les huit-dix jours à venir.

Ce bulletin de 8/30, qui se conclut par quatre défaites d’affilée ne correspond pas à la valeur d’un groupe au départ de la compétition.

"Il faut nuancer le constat, insiste l’entraîneur. Ce noyau n’est très vite plus resté celui que nous avions confectionné durant l’été. Juste avant le départ de la compétition, j’ai perdu, coup sur coup, et alors que je ne m’y attendais pas nécessairement les médians Anas Zougar (Faimes) et Aurélien Pleugers (Condrusien B). Thomas Clemente Ramos ne s’est jamais relancé dans la bagarre alors qu’on l’avait récupéré après des expériences à Richelle ou Jehay. Ajoutons à ces défections, la décision de retrait de Yédi Vuza, défenseur polyvalent arrivé de Sprimont, mais aussi au bout de ses ressources mentales et physiques. Et c’est loin d’être tout ! Après une rupture du tendon d’Achille, notre médian Jason Bola ne pourra penser à une sélection au mieux, qu’en 2021. Au lendemain de notre défaite 1-0 dans le derby à Stockay, j’ai également dû me séparer du capitaine de début de saison, Christophe Nezer, avec qui le courant ne passait plus. Une question d’état d’esprit général. Dois-je aussi parler de l’attaquant Pita Schimei (ex-Wiltz), toujours convalescent ? Des soucis de dos d’Alexis Modica ? Du médian Nicolas Cubedo Mentalbo, qui reprendra la semaine prochaine après avoir soigné une déchirure ? Du défenseur Pierre Weijnjes, mis au repos quinze jours à trois semaines pour une cheville qui lui fait des misères ? De Matt Debra, qui a pu reprendre seulement depuis quinze jours ou encore Christophe Henry, plus à son aise pour marquer des buts avec notre P2 qu’avec la D2 acff ?"

De fait, c’est beaucoup de misère pour un noyau devenu tout sauf large. Forcément, à un moment ou un autre et pour peu que les éléments valides du moment le reste, l’entraîneur retrouvera davantage de choix et de consistance.

"Ce qui me rassure dans ce que je vois depuis le début de la compétition, c’est que le contenu de nos rencontres reste bon. Le souci, c’est vraiment qu’on ne finalise pas assez. Valton Ramadini est en manque de confiance, Crispaldinho Chubaka et Louis Jamar peuvent mieux ; Killian Adam ? On l’a fait venir de la P2 de Templiers Nandrin où il évoluait sans trop de consignes. Il a une belle qualité de centres, mais on ne monte pas de trois étages sans une période d’adaptation. De manière plus globale, je peste tout de même car l’arbitrage ne nous a pas gâtés. J’ose le dire, nous avons été volés huit matches sur les dix disputés jusqu’à présent ! Notre rencontre la plus aboutie reste celle d’Hamoir, second classé actuel. Là-bas, on a dominé tout le match, disputé 25 minutes à dix et on est finalement encore mal payés avec un 2-2. Mais à l’inverse, le groupe peut être désolant lorsqu’on manque autant d’occasions tout en laissant le point à Durbuy par exemple."