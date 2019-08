Vanderbiest retrouve le RWDM et ses "4 lettres magiques"

Frederik Vanderbiest est le nouvel entraîneur du RWDM, formation de D1 amateurs. C'est un retour au bercail pour l'entraîneur, notamment passé par Ostende et le Cercle de Bruges. Il y a passé cinq ans en équipe première au sein du club bruxellois.



"Le projet et les ambitions m’ont convaincu. Mais c'est surtout le club qui m’a convaincu. Ces 4 lettres sont magiques", souligne-t-il. "Je connais ce club depuis que j’ai 7 ans. C’était le bon moment pour oser sauter. Je dis bien oser car c’est un grand pas mais je ne tombe pas nulle part. J’ai un peu hésité à cause de mes revers à Anvers ou au Lierse mais ici c’est la maison, ce n’est pas la même chose. Maintenant on va tout mettre en place pour avoir le plus de succès"



Après trois courtes expériences à Anvers, Limassol et au Lierse, Fredje Vanderbiest avait endossé un rôle d'adjoint à Roulers puis Malines.