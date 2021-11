Stockel (D3 acff) : le match se joue d’abord en coulisses…

Stockel vit depuis un bon mois une très désagréable guerre des tranchées entre deux clans au sein de sa cellule dirigeante. Peut-on vraiment s’attendre à un déblocage à l’issue d’une action en Référé, introduite par l’une des parties mardi prochain ?Lanterne rouge de la série A de la D3 acff depuis de longues semaines, le ROFC Stockel, quartier de Woluwé Saint Pierre ne trouve, en ce moment ni le chemin de la victoire et des filets sur le terrain, ni le chemin de la sagesse dans sa gestion en interne.

Corollaire de cette situation, on se retrouve, en coulisses, et par exemple avec des entraîneurs qui attendent de monter au jeu pour aider l’équipe de D3 et d’autres accrochés à leurs fonctions en dépit d’une situation chiffrée peu reluisante. Et puis surtout, sur place, on côtoie deux pans de direction s’affrontant avec une telle rage qu’on s’interroge sur la notion d’évasion générée par la pratique d’un sport amateur.

Conséquence parmi d’autres, mardi matin, sauf dernier rebondissement, une action en référé introduite par Maître Jacquelin d’Oultremont, du cabinat d’avocats MCW, conseil de gestionnaires de l’asbl ROFC Stockel donnera ou pas l’occasion à un juge bruxellois de désigner un administrateur provisoire censé remettre de l’ordre dans la baraque.

Et tant qu’à faire, comme demandé aussi, ce juge pourrait suspendre jusqu’à ce que le dossier soit jugé sur le fond le procès-verbal d’une AG extraordinaire des membres effectifs tenue le 2 novembre dernier. Celle-ci avait débouché sur l’exclusion de trois administrateurs rebelles du club.

Didier Deweerdt veut amener le duo Toussaint-Garcia à la tête du ROFC © Tous droits réservés Carina Bassem, Bedreddine Oulai et le vice-président Didier Deweerdt sont les trois figures visées par la carte rouge infligée par le président Joseph Draeck et le correspondant qualifié Daniel De Beys dans ce PV.

Celui-ci n’était autre qu’une réponse à une demande de convocation d’un conseil d’administration entreprise par l’avocat d’Oultremont, visant notamment à remplacer le staff d’entraîneurs de la D3 acff au complet - le T1 Eric Jacques, le T2 Gloria Muntubila et le TK Sven Wysgeer -.

Cette AG extraordinaire des membres effectifs de l’asbl, où seuls le président Draeck et le CQ Daniel De Beys étaient représentés avait constaté que le trio Bassel, Oulai et Deweerdt n’avait jamais eu la qualité de membre effectif.

Résultat, ils ne pouvaient être valablement nommés administrateurs. L’AG décidait donc de régulariser la situation et d’exclure sur le champ les indésirables.

" M.De Weerdt et M.Ouali ont trop vite mélangé les rôles " " Ce qui est paru au Moniteur le 17 mai dernier avec la constitution d’un nouveau CA, composé de cinq personnes était une erreur administrative, justifie le président Joseph Draeck.

Didier De Weerdt, que nous avions été rechercher à Tervuren pour s’occuper de notre communication ou encore Bedreddine Ouali, venu pour le volet commercial de notre club ont trop vite mélangé les rôles. Je reconnais que nos différends sont partis de leur décision de mettre tout le staff des entraîneurs actuels de l’équipe de D3 acff à la porte pour faire place à leurs hommes.

Lors d’un conseil d’administration fin octobre, alors que nous étions quatre décideurs à table au lieu de cinq, que la voie du président était à cette occasion prépondérante, j’ai demandé qu’on laisse encore un minimum de crédits aux gens en place. Cela n’a pas plu du tout. La hache de guerre était déterrée ".

" Le président a un âge respectable. Il n’a sans doute plus besoin de ce genre d’opposition, fait remarquer de son côté le vice-président Didier Deweerdt. Certains, au sein du club ont tellement d’intérêts à conserver leur poste qu’ils ne voient plus le danger. Avec un 3 sur 36 aujourd’hui, l’équipe A va droit dans le mur. Nous avons la chance d’être en D3 acff. Retourner en provinciale serait un grand pas en arrière dans notre développement. Surtout si l’on veut bien reconnaître qu’il est bien plus difficile d’en sortir. Le temps presse, même si quatre unités sur une place de non descendant n’est pas non plus une montagne. Ce qui se passe en coulisses engendre des répercussions sur le terrain. Un ancien directeur sportif de la maison remonte aussi le cerveau de certains joueurs en semaine, par téléphone.

Je n’ai absolument rien contre l’homme Eric Jacques, notre T1 actuel. Mais le travail de son staff ne paye pas. Si on change une pièce dans la direction sportive, il vaut mieux la modifier dans son entièreté. Voilà pourquoi nous proposons toujours, pour relancer Stockel la candidature de l’entraîneur de début de saison à Waterloo, Amaury Toussaint, accompagné de l’adjoint Olivier Garcia et d’un préparateur physique restant à désigner.

D’un point de vue formel, l’AG extraordinaire convoquée par le président et son CQ n’est pas légale. Selon notre conseil, il faut toujours passer par un conseil d’administration et puis laisser un délai d’une quinzaine de jours entre celui-ci et une AG. Tous les administrateurs n’ont pas été convoqués à cet AG extraordinaire ; nous avons été ignorés ! Les statuts de l’asbl précisent qu’il faut être trois pour tenir valablement une AG. Or n’y assistaient que le président et son CQ ! "

Joseph Draeck :- stop ou encore ? © site internet ROFC Stockel Les AG et les exclusions se multiplient, le Tribunal tranchera… Bataille de procédure, interprétation des statuts, derrière tout cela se dessine la lutte pour le pouvoir à Stockel.

A la mi-novembre, l’équipe Deweerdt a également convoqué et tenu un conseil d’administration, auquel Daniel De Beys, le CQ et Joseph Draeck, le président n’ont pas assisté sous prétexte qu’il n’avait pas lieu d’être.

Ce soir-là, en présence d’un huissier, dans la buvette et devant une assemblée assez hostile aux trois administrateurs assis autour de la table, la notion de membres effectifs prenait un autre sens sur base de points précis repris également dans les statuts de l’asbl de gestion du club.

L’intronisation d’un nouveau staff d’entraîneurs pour la D3 acff était à nouveau actée.

Et à l’ordre du jour d’une nouvelle… AG programmée pour ce prochain mardi soir, la révocation ni plus ni moins du président et du CQ du club, tout comme la nomination d’un nouveau CA ou encore la présentation d’un nouveau projet sportif. Ambiance !

Comme dit plus haut, les points de vue et les passes d’armes des clans dans la direction n’étant pas en passe de se solutionner, se tourner vers le tribunal a finalement été la voie choisie par le clan Didier Deweerdt.

" Cela fait plus d’une vingtaine d’années que je dirige Stockel, fait remarquer le président Joseph Draeck. Partir de cette manière me ferait mal, mais si la Justice nous dit qu’on a tort et bien, j’accepterai la défaite. "

" On verra ce que dira le tribunal des Référés, conclut Didier Deweerdt. Si leur AG extraordinaire du début du mois n’est pas valable, notre CA du 15 novembre aurait alors tout son sens. Et si nous devions perdre sur la forme, il nous restera encore un débat possible sur le fond, via un tribunal de commerce. Nous sommes prêts à aller jusque-là s’il le faut. " Entretemps et peut-être accessoirement au passage, ce samedi soir, l’équipe A de Stockel se déplacera à Saint Symphorien avec à sa tête un trio de coaches et des joueurs qui, jusqu’ici affrontent les différentes tempêtes intérieures avec une distance presque curieuse.