Marc Grosjean devient le nouvel entraîneur de l'Excelsior Virton

Marc Grosjean est le nouvel entraîneur de l'Excelsior Virton. Le club de Division 1 amateurs a révélé l'information vendredi.

Grosjean a récemment coaché l'Union Saint-Gilloise, équipe de Division 1B. En mai dernier, les deux parties ont décidé de se séparer d'un commun accord. Il y travaillait depuis l'été 2015.

Le Liégeois, qui a évolué en tant que joueur à Seraing et au Racing Malines, a déjà une carrière riche d'entraîneur. En Jupiler Pro League, il a entraîné La Louvière, Mons et l'Antwerp. Grosjean a également été T1 à l'UR Namur, au RFC Liège, à Eupen et au FC Brussels.