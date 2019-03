Le football hennuyer amateur est en pleine ébullition. Les déclarations de l’auditeur du travail du Hainaut, Charles-Eric Clesse, lors de l’émission "la Tribune" le 18 mars dernier et la série de contrôles qu’il a diligentés lors de différentes rencontres aux quatre coins de la Province, n’en finissent plus de faire des vagues et de susciter beaucoup de remous...

Clesse s’est érigé en véritable chevalier blanc menant une croisade contre la fraude fiscale et sociale. On regrettera qu’elle se limite actuellement à la province du Hainaut car il est clair que ce genre de pratiques existe, évidemment, ailleurs aussi en Wallonie.

Aujourd’hui, la tension est plus que palpable. Elle atteint même son paroxysme. Dans le collimateur de l’auditorat, le club de La Louvière-Centre sort les crocs, se mettant en scène, comme des prisonniers à genoux, avant son match à Solières, et se sentant injustement visé par les déclarations du magistrat. Et on nage même en plein "Clochemerle", puisque les deux clubs du Tivoli s’étripent littéralement sur la place publique, Salvatore Curaba, le président de la RAAL (club constitué en société coopérative), étant désigné comme le "corbeau" et l’homme par qui le scandale arrive, sorte de "balance" comme dans les films policiers.

Contrairement à ce que prétend l’adage, parfois, les loups se mangent entre eux. Sans oublier de nouveaux incidents regrettables survenus samedi dernier lors du match entre la RAAL et les Francs-Borains, de quoi encore attiser les tensions. Et de provoquer des communiqués officiels dans tous les sens, les rédactions ont été bien servies à cet égard ces dernières heures...

On attend aussi de voir quelle sera la décision de la commission des licences de la Fédération dans les jours qui viennent. Si des faits délictueux de fraude fiscale ou sociale sont avérés pour le club de Louvière-Centre, déjà champion depuis 8 jours, l’Union Belge osera-t-elle délivrer le fameux sésame pour la montée ? Il y a un an, elle n’avait guère eu de scrupules concernant le dossier Châtelet-Farciennes où tous les joueurs étaient payés 6000 Euros par an selon la loi de la plate-forme associative, ce qui est illégal les concernant. Et comme, logiquement, l’ONSS, ne réclamait rien puisque rien ne lui était payé, la Fédé avait estimé que tous les documents étaient en ordre et que le club pouvait recevoir sa licence…C’est en tous cas la logique de Niels Van Branteghem, l’homme aux multiples et étonnantes casquettes à la Fédé et à la Ligue (il est aussi administrateur de la SA Proleague via sa société "NVB consulting SPRL" pour les négociations droits TV et dans le management de la Ligue Pro aux côtés du CEO Pierre François) et omnipotent dans les nombreux dossiers de licences puisqu’apparemment la commission "ad hoc" suit quasiment toujours son manager si un avis favorable est émis en amont.