Les Francs Borains dénoncent "des nouveaux incidents graves" à la RAAL

Les Francs Borains se sont imposés face à la Nouvelle RAAL ce samedi dans le cadre de la 26e journée de D2 amateurs (0-2). Mais ce sont surtout les événements qui ont émaillé l'après match qui ont marqué les esprits.



Le RFB a publié un communiqué où il détaille et déplore ces incidents. Il y a d'abord eu des fumigènes allumés par les supporters louviérois qui ont retardé le coup d'envoi. L'ambiance en bord de terrain était également assez tendue pendant la rencontre. Mais c'est après le coup de sifflet final que les choses ont vraiment dégénéré.



"Des supporters locaux, cagoulés, ont chargé les forces de l’ordre à hauteur du Parking 2 du Tivoli pour s’en prendre aux joueurs et membres du Staff du RFB, enfermés dans ce parking sous haute protection policière. Tous les grillages du Parking 2, où se trouvaient les véhicules de nos joueurs et membres du Staff Sportif, ont été arrachés. Le véhicule de notre entraîneur adjoint, Mr. Chem El Araichi, a été fortement endommagé ; ce qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte en bonne et due forme de sa part", affirme le RFB qui précise que des "arrestations administratives en masse" ont eu lieu.



Des incidents s'étaient déjà produits lors du match aller en janvier dernier. "Nous estimons une nouvelle fois, et ce à juste titre, que le Président de la RAAL, le Bourgmestre de la Louvière et les responsables de l’ACFF devront prendre leurs responsabilités, mais cette fois – ci de façon bien plus proportionnée par rapport à la gravité des nouveaux actes commis" demandent encore le Conseil d'Administration des Francs Borains, signataire du communiqué.