En fin de saison dernière, la RAS Jodoigne annonce à leurs joueurs de P3 qu’ils peuvent partir. La RAS, qui évolue en D3 amateurs, souhaite aligner son équipe U19 en P3. Du coup, c’est une équipe complète de trentenaires qui se retrouve sans club.

"On a discuté avec les dirigeants de la RAS. Ils ont dit que si on voulait, on pouvait créer un club et qu’on pourrait partager les installations. Moi j’ai pris contact avec plusieurs joueurs et je leur ai demandé s’ils étaient motivés par ce challenge et ils ont tous répondu positivement", déclare Martin Dehut, coach du SC Jodoigne.

Dans le noyau, on retrouve même plusieurs joueurs qui évoluaient encore en D3 amateurs la saison passée. C’est le cas de Bertrand Bauwin, l’ex-gardien de la RAS Jodoigne : "Martin m’a appelé pour savoir si le projet me tentait. Je savais qu’il y avait plusieurs joueurs au même profil que moi, des gars en fin de carrière qui veulent consacrer plus de temps à leur famille. Et finalement on a créé la même équipe qu’on avait il y a quatre ou cinq ans à Jodoigne".