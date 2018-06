Le FC Liège prolonge Dante Brogno d'un an

Dante Brogno sera encore l'entraîneur du FC Liège la saison prochaine. Le technicien carolo a été prolongé d'un an par sa direction.



Brogno a mené les "Sang et Marine" en D1 amateurs à l'issue d'un tour final parfaitement maîtrisé.



Trois joueurs ont déjà rejoint le noyau en vue de la saison prochaine : Loïc Reciputi (défenseur central), Yoshi Mariën (ailier polyvalent) et Benjamin Van der Ackerveken (défenseur central).