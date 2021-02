Le club des Hazard en passe de fusionner avec l'AFC Tubize

Depuis quelques jours, c’est devenu un secret de polichinelle : le Stade Brainois, pensionnaire de la D3 acff série A en 2020-2021 et l’AFC Tubize, militant en D2 acff négocient une fusion qui pourrait être annoncée officiellement dans les huit à dix jours . Le Stade trouvant le temps long en matière de modernisation du Sans Fond dans l’optique d’évoluer plus haut dans la hiérarchie, l’AFC ayant une trésorerie et un nouveau comité à consolider depuis le départ des investisseurs sud-coréens , de gestionnaires français, puis Aubry De Coster, les deux parties ont déjà pu se rendre compte que des points de convergence existaient, que chacun avait des forces et des moyens à trouver auprès de l’autre.

Une nouvelle stratégie commerciale et sportive est en discussion, Thierry Hazard étant à n’en pas douter un acteur clé et attentif dans ce très probable rapprochement envisagé en premier lieu par l’AFC. Si le Stade Brainois est un peu le jardin de la famille Hazard, personne n’a oublié qu’Eden, Thorgan et Kilian ont aussi été formés à l’AFC Tubize.

Pour l’heure, on marche sur des œufs quant aux détails de cette probable fusion, en témoigne les " Je ne vous dirai rien actuellement, mais c’est exact, j’en entends beaucoup parler en rue " obtenu jusqu’ici chez des dirigeants des premiers clubs concernés.

Reste que du côté des joueurs de l’équipe A du Stade Brainois, on se demande comment rien n’a encore pu filtrer jusqu’alors dans les médias. L’entraîneur Tibor Balog et l’adjoint Mohamed Bouhmidi sont déjà annoncés comme prochains coaches de la nouvelle entité Stade Brainois-Tubize, tandis qu’une dizaine de joueurs du club hennuyer complèteront un noyau A en D2 acff, groupe également composé des meilleurs éléments brabançons.

Un autre constat à ce stade : aucun joueur Sang et Or n’a encore été approché dans les discussions du court terme, à commencer d’ailleurs par le coach Khalid Karama.

Enfin, il semble que s’il n’y aura plus une équipe née de la fusion en D3 acff, une deuxième équipe pourrait aussi se construire provinciale.