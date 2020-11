L'Union Namur FLV : un rôle de pompier plus que d'architecte...

Michel Mauléon - © --

Si c'est le cas, Michel Mauléon, l'ancien joueur emblématique des Jaune et Noir, engagé en juin dernier comme directeur sportif y sera très attentif. C'est qu'il avait déjà un peu travaillé sur ces thèmes au moment de prendre congé du club en septembre.

"Tout s'est fait dans les règles de l'art, note le commercial indépendant d'Erpent. Le président a jugé qu'il n'avait plus besoin de ce poste là dans son organigramme. Je suis parti la conscience tranquille, le job effectué et en bons termes. J'avais trouvé les U19 qu'il manquait pour avoir une équipe complète alignée en championnat, idem avec une belle formation de P4 réunissant amis et anciens de la maison, comme Boris Bertrand, Vincent Adant, Xavier Libois, Izzet Akgül, Nadir Sbaa, Patrice Mathot, Mike Tufano, Patrice Vandamme, Jérôme Verlaine, Isidore Wawa, Jean François Beguin et bien d'autres autour d'entraîneurs comme Claudy Verlaine et Michel Lazaron.

Ces personnes sont aussi autant d'ambassadeurs maison à ne pas négliger, me semble-t-il. Deux ou trois partenaires commerciaux étaient prêts à me suivre au moment où Namur s'est engagé dans un nouveau combat avec les tribunaux. Ils ont préféré attendre le dénouement des dossiers avant d'aller plus loin dans la discussion. J'étais prêt à être le relais entre la direction et le staff des entraîneurs, que j'ai aidé par la concrétisation de matches amicaux. Empiéter sur les prérogatives de Zoran Bojovic ne m'est jamais venu à l'esprit. J'imaginais juste que nous pourrions construire quelque chose tous ensemble. Je n'ai jamais perçu que la direction souhaitait nous mettre autour de la table pour en parler ouvertement.

Fin de l'été, le président et quelques proches ont transformé les VIP des Bas Pré en un temps record. Un joli résultat, vraiment. Mais dont le club n'a, hélas que trop peu profité jusqu'ici vu la crise sanitaire. Pourra-t-il seulement rentabiliser l'investissement alors qu'un déménagement est prévu ? C'est une question, pas une critique. Mais définir des priorités dans un nouveau projet n'a, à ma connaissance que trop peu été discuté. Oui, un poste à responsabilités plus important à Namur m'aurait bien plu. Je me sentais prêt à fédérer autour d'un projet global, prêt à soigner l'image vis à vis de l'extérieur de mon club de coeur. Le président Annet m'a félicité publiquement à plus d'une reprise, rien à dire sur sa personne. Je resterai un fidèle des Merles. Mais il était donc écrit que j'avais terminé une mission à durée déterminée."