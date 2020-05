L'ACFF envisage le retour du football pour le premier week-end de septembre

L’Association des clubs francophones de football (ACFF) espère pouvoir débuter ses compétitions à l’occasion du premier week-end de septembre (5-6).

"Si la situation continue à évoluer aussi favorablement, les compétitions de D2 et D3 amateurs et provinciales reprendront le week-end des 5 et 6 septembre prochains", a écrit l’ACFF dans un communiqué.

Elle a toutefois précisé que cela pouvait encore être soumis à une modification en fonction d’éventuelles décisions du Conseil Nationale de Sécurité. "Pour toutes les autres décisions (huis clos, ouverture des buvettes, etc), l’ACFF s’en remettra également à l’avis du CNS."

Le 27 mars, l’Union belge de football a décidé de mettre fin à toutes les compétitions du football de jeunes et du football amateur, mises à l’arrêt à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.