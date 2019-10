José Riga de retour à Visé comme manager

José Riga est de retour à Visé mais en tant que Manager (Directeur sportif) et pas entraîneur. C'est Bernard Smeets, ami de longue date avec qui il a déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment à Visé, à Mons et au Cercle de Bruges (en tant que T2 et/ou préparateur physique) qui sera l'entraîneur "terrain".

José Riga, ex-entraîneur du Standard, avait déjà coaché Visé entre 2000 et 2002 et puis entre 2009 et 2011. Proche de Guy Thiry, le Président visétois, Riga effectue en quelque sorte un retour aux sources.

Le duo remplace donc Stéphane Huet, qui, en deux ans, avait fait monter Visé de la D3 amateur à la D1 amateur et son adjoint Ronald Foguenne. Les deux hommes avaient remis leur démission la semaine dernière.

Visé, pour rappel, après une belle entrée en matière, reste sur 3 défaites d'affilée et occupe actuellement la 12ème place avec 7 pts sur 21.