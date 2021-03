Inédit : vers une P1 luxembourgeoise à 13, une P1 brabançonne à 17 !

Au niveau de l’élite brabançonne et bruxelloise côté francophone, on devrait aussi se retrouver avec une situation très particulière puisqu’avec l’inscription probable de la deuxième formation du nouveau club fusionné Tubize-Braine le Comte et la saison blanche derrière, la P1 n’aura pas d’autres solutions que de faire démarrer son prochain championnat à dix-sept.

Un an plus tôt, la même série aurait déjà pu se retrouver à quinze à la suite de la non-inscription en dernière minute de Wavre, mais comme il y avait eu un championnat juste auparavant, l’ES Braine avait pu être repêché en dernière minute, en P2 pour conserver une élite provinciale à seize, ce qui reste une norme dans les P1 francophones.

" Si nous sommes dix-sept équipes en 2021-2022, cela ne posera pas de souci, note Marc Roosens, senior manager de la province. On aura besoin de quatre semaines de championnat en plus pour disputer tous les matches et forcément, avec une équipe bye à chaque journée, il ne sera pas possible de faire évoluer tout le monde ensemble lors des deux dernières journées. Mais nous adapterons le règlement, et puis nous commencerons notre championnat dès le week-end qui suit le 15 août afin de ne pas perdre de temps. Une majorité des clubs de l’élite ont l’éclairage, nous pourrions programmer l’une ou l’autre journée en semaine s’il le faut. "

Au bout de compte, jouer à dix-sept engendrerait un descendant supplémentaire vers la P2, et dans un cas extrême la culbute des quatre clubs brabançons de D3 acff (RCS Brainois, Schaerbeek, Stockel et Jodoigne) provoquerait jusqu’à sept descendants de P1 vers la P2 !

Pour Marc Roosens, il faut rester prudent avec les projections car rien ne dit que dans les mois à venir, certains clubs, a fortiori au sortir d’une longue léthargie ne seront pas confrontés à une réalité à laquelle ils ne pourront plus faire face.

Si le représentant brabançon évite à ce stade de citer des noms, on peut déjà se poser des questions à propos du RW Walhain, qui avait pu utiliser le terrain de Limelette en 2020-2021. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Qu’ont en tête ses dirigeants ?

" Du changement, il y en aura encore avec, dès la saison à venir le système des tranches et du tour final qui n’avait plus cours dans notre Province depuis la scission avec les clubs brabançons flamands. Le Sporting Club de Jodoigne est bel et bien annoncé comme nouveau club dans le Brabant en P3.

Pour le reste, j’attends de voir s’il y aura toujours autant d’équipes B en P2 et P3 brabançonne.

Les jeunes, qui composent bien souvent ces équipes sont passés à autre chose durant le confinement. Voudront-ils encore occuper leur samedi soir ou leur dimanche après-midi avec du foot ?

Le raisonnement vaut d’ailleurs aussi pour les bénévoles, pour qui en plus le système de défraiement a été modifié. Ces personnes si précieuses pour le foot ont pris d’autres habitudes le week-end.

Au moment de la reprise, il risque d’y avoir des démissions et donc des clubs en manque de personnel. "

Séries perturbées ? Cela risque aussi d’être toujours le cas en nationale. L’Excelsior Virton ne sera-t-il définitivement plus le dix-septième club de la D2 acff ? Avec la disparition du Stade Brainois dans une fusion avec Tubize à l’étage supérieur, une des deux séries de la D3 acff devrait aussi être composée de quinze équipes. Avec quelle incidence sur le nombre de descendants ?