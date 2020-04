François : "Des matches avant fin août ? Oui, mais à huis clos et une fois les joueurs testés"

Le Conseil national de Sécurité a décidé de prolonger le confinement jusqu’au 3 mai mais aussi d’interdire les événements de masse jusqu’en septembre. Le football est évidemment concerné.



"On interdit les événements culturels, les événements de masse jusqu’au 31 août, clairement, il n’y aura pas de public dans les stades jusqu’à cette date. Est-ce qu’il y aura des matches avant la fin août, mon sentiment est que oui. Si on prend les précautions qui nous seront données", explique Pierre François.



Une caissière passe avant sur un joueur de foot



Pieter De Crem, le ministre de l'intérieur, a expliqué que la proposition d'organiser de matches à huis-clos serait examinée la semaine prochaine. "Ces matches à huis clos devront être organisés sur bases de consignes très strictes et à mon sens une fois les joueurs testés", détaille le CEO de la Pro League. "Je ne revendique pas que les joueurs professionnels soient prioritaires. Il faut respecter les soignants, les maisons de repos. Une caissière de supermarché, qui nous permet de manger, est prioritaire par rapport à footballeur. Le moment venu le sport reprendra ses droits".



Des matches qui seront évidemment dans l’esprit de Pierre François télévisés. "Une manière de montrer que le football n’est pas mort, c’est notre rôle social aussi de le montrer."



Pierre François pense toujours que la recommandation "unanime et forte" du conseil d’administration de la Pro League de mettre un terme aux compétitions sera suivie par l’Assemblée générale. Le championnat devrait donc s’arrêter. Quant aux conséquences sportives (montées, descente,…), François renvoie à une communication ultérieure.



Des entraînements strictement individuels



La reprise des entraînements dans certains clubs a créé un certain émoi. Pierre François tient à clarifier. "Il n’y a pas d’entraînements collectifs. Les entraînements sont individuels, dès l’arrivée au parking. Il n’y a pas de contact. Ne perdons pas de vue que ces garçons sont professionnels et que leur actif, leur investissement, c’est l’entretien de leur condition physique".



Et rappelle le CEO de la Pro League, "il n’y aura pas de compétition sans vrais entraînements collectifs". D’après les discussions avec le virologue Marc Van Ranst, il ne paraît pas envisageable de les organiser avant mi-mai.