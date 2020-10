Football : La Nationale 1 amateur à l'arrêt jusqu'au 8 novembre

Le football belge s’organise face à la deuxième vague de coronavirus qui frappe le pays. Les divisions 1A et 1B continueront leurs activités comme le championnat U21. Si les compétitions de jeunes (jusqu’au U14) sont aussi épargnées, les séries amateurs seront, elles, mises entre parenthèses jusqu’au 8 novembre.



"Après de nombreux contacts avec les cabinets compétents et une consultation intensive des autres parties concernées, les décisions suivantes ont été validées au sein de la cellule de crise".



Pour le football féminin

- Étant donné que la Scooore Super League sera en pause pendant les deux prochaines semaines en raison des obligations internationales des Red Flames, rien ne change pour l’instant.

- En attendant, un nouveau protocole est en cours d’élaboration, lequel devrait permettre à la Scooore Super League de reprendre éventuellement après la trêve internationale.

- La 1ère et la 2e Nationale seront à l’arrêt, et ce, au moins jusqu’après le week-end du 8 novembre.

- Les matches de Coupe qui étaient prévus fin octobre seront reportés.

Pour le football masculin

- La Nationale 1 Amateur (+ la compétition en réserve) sera reportée, et ce, au moins jusqu’après le week-end du 8 novembre.

- Là aussi, un nouveau protocole médical est en cours d’élaboration.

- En outre, l’URBSFA va consulter les clubs de Nationale 1 Amateur pour discuter de la poursuite de la compétition.

Dans un souci d’exhaustivité, nous vous donnons également la situation concernant les autres compétitions de football prairie.

ACFF

- Le week-end à venir, toutes les compétitions dans lesquelles on joue à 11 contre 11 (à partir des U14) seront mises à l’arrêt. Il n’y aura pas non plus de matches amicaux pour les catégories concernées par cet arrêt.

- Après ce week-end, il y aura une mise à jour des mesures.

Voetbal Vlaanderen

- Les matches de jeunes U6 à U17 pourront encore être joués ce week-end (24 et 25 octobre). Les compétitions U19, U21, récréatives ainsi que celles des équipes réserves et des équipes premières n’auront certainement pas lieu. En cas de souhait explicite, des matchs amicaux peuvent être demandés pour ces catégories.

Pro League

- La compétition Elite pour les jeunes, à l’exception des U21, est suspendue jusqu’au week-end du 8 novembre.

- La compétition en 1A et 1B continuera comme prévu.

- La Pro League est en train d’adapter les protocoles sur la base des directives des autorités.

"Il est possible qu’une actualisation des mesures susmentionnées intervienne après le Conseil national de sécurité de ce vendredi", précise encore l’Union belge dans son communiqué.