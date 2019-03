Football : Casse-tête en vue pour les montées et descentes en Divisions Amateurs

Il pourrait bien y avoir quatre montants, voire cinq, de D3 Amateur en D2 Amateur (côté aile francophone, ACFF). Selon deux cas de figure.

Le premier est écrit dans le règlement de l’Union belge (et sa partie ACFF en particulier) : S’il n’y a aucun descendant ACFF de D1 Amateur, cela induit en cascade 1 montant supplémentaire de D3 Amateur en D2 Amateur. Ceci dit, que cela soit en relégation directe (les 14e, 15e et 16e), ou via le Tour Final réunissant les vainqueurs des trois séries (une francophone et deux néerlandophones) de D2 Amateur et le barragiste, 13e de D1 Amateur.

Dans cette série, nous sommes dans le cas actuellement, même si le RFC Liégeois, Châtelet et Seraing ne sont pas encore mathématiquement sauvés, et que Dessel, Geel et Knokke occupent les trois places de relégables. Il reste 12 points en jeu, Dessel (14e) est à 6 points de Seraing (10e), 26 points pour 32. Sachant qu’il y a entre les deux, dans l’ordre, Oudenaarde (11e), Heist (12e) et Alost (13e), qui doivent aussi tenter d’éviter cette place (la 13e) de futur barragiste.

Il ne faudra peut-être pas attendre plus de quinze jours pour y voir plus clair

Au vu du calendrier de chacun, dès l’issue de la journée qui vient (ces 30-31 mars), ou au pire de la suivante (6-7 avril), chacun pourrait être fixé à deux journées de la fin. Les quatre derniers classés (futur barragiste et relégués directs) seront très probablement des clubs néerlandophones. Et quand bien même, si le futur barragiste devait être issu de l’ACFF, il pourrait encore se maintenir en remportant le Tour Final évoqué ci-dessus. Lequel se jouera, après tirage au sort, demi-finales et finale (Aller et Retour à chaque fois). Pour rappel, c’est via ce Tour Final que le RFC Liégeois était monté de D2 la saison dernière, en battant Hamme en finale.

Bref. On en revient au point de règlement cité plus haut : S’il n’y a aucun descendant ACFF de D1 Amateur, cela induit en cascade 1 montant supplémentaire de D3 Amateur en D2 Amateur. Toutefois, rien ne dit explicitement ce qu’il se passerait si le club ACFF issu de D2 venait à gagner ce Tour Final (comme Liège l’an dernier donc). En toute logique, cela ne changerait rien, puisque l’on évoque que l’absence de descendant ACFF de D1.

Ce qui signifie qu’outre les champions de série A et de série B de D3, les deux finalistes du Tour Final de D3 seraient assurés de monter. La finale (puisque ce Tour Final se jouera en " Formule-Coupe "), match " inutile " dans ce cas, ne serait donc même pas jouée.

Un Tour Final de D3 ACFF en " Formule-Coupe ", à huit, à élimination directe sur un match

Participeront au Tour Final " global " de D3 Amateur les 2èmes de chaque classement final et les trois vainqueurs de tranches de chaque série, ou leurs suppléants en fonction du classement final de la phase classique (tout ceci restant encore à voir au soir de la 30e et dernière journée).

Un tirage au sort déterminant d’emblée les quarts de finale, demi-finales et finale (comme pour un tableau de tournoi de tennis par exemple), notamment pour indiquer qui reçoit et qui visite à chaque tour, et vers qui l’on va au tour suivant.

Les huit équipes concernées, lors de ce tirage (le 29 avril à Cognelée, près de Namur, siège administratif de l’ACFF, soit au lendemain de la dernière journée de championnat), seront dans un seul et unique " pot ", et il n’y aura pas de têtes de série.

Les quarts de finale se joueront le 5 mai, les demi-finales le 12 mai, la petite finale éventuelle et la finale (éventuelle aussi) le 19 mai.

Le deuxième cas de figure tient à l’avenir de l’Olympic Charleroi avec Châtelet-Farciennes

L’Olympic (D2 AM) est en voie de fusionner avec Châtelet-Farciennes (D1 AM). Confirmation reçue de la part de Châtelet-Farciennes : La demande de fusion sera introduite officiellement auprès de l’Union belge au plus tard le 15 avril, date limite pour ce genre de démarches. Le nom du futur club coalisé n’est pas encore défini, mais il est certain que c’est le matricule (246) de l’Olympic qui sera conservé.

Donc, sauf retournement de situation peu probable, l’Olympic laissera une place vacante " quelque part ", en D2 ou en D3, qu’il se maintienne ou pas, " sur le terrain ", en D2, ou qu’il soit sanctionné administrativement et se retrouve de facto dernier et rétrogradé. Et dans le cas d’une rétrogradation (par quel que chemin que ce soit), il créerait un " trou " en D3, qui serait comblé par un montant supplémentaire issu du Tour Final Interprovincial.

On sait que l’Olympic est en proie à quelques problèmes, principalement d’ordre financier, mais à l’heure qu’il est la notion de radiation n’est évoquée ni de près ni de loin. Cela dit, si cette hypothèse " extrême " devait se confirmer elle n’engendrerait pas de descendant " sportif " supplémentaire de D2. Et on en reviendrait au même : Un 4e et/ou 5e montant de D3 en D2, et un (ou deux ?) " Interprovincial " francophone(s) de plus montant vers la D3.

Sont concernés, en D3 A et B : au moins Stockay, Givry, Richelle, Verlaine et Warnant en série B, … RCS Braine, Namur, Aische, Tournai, Manage et Ostiches-Ath en série A … Dans l’incertitude totale pour le moment.

Comme on le confirme à l’ACFF : " Le règlement est bien fait et logique, mais il est complexe. "

Effectivement.