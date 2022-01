ACFF Actu : le foot amateur pas complètement à l’arrêt, au cœur d’un amical entre Herstal... La première émission ACFF Actu de l’année 2022 s’est penchée sur la situation des clubs en ces temps de suspension des compétitions de football amateur. Mais pas seulement ! Notre bénévole de la semaine s’occupe du club de Haltier, fusion de Grand-Halleux et Petit-Thier. Petit-Thier, c’est aussi le village de l’ex-Diable Rouge Michel Renquin. Anecdotes en perspectives. 125 jeunes joueuses chanceuses ont foulé les pelouses de Tubize pour une journée le temps du "Talents Day", une expérience inoubliable et qui sait, peut-être que parmi elles se cachent des futures Red Flames ? Jean-Louis Losfeld, manager de la formation des cadres à l’ACFF, était, lui, l’invité de l’émission et a répondu à toutes nos questions au sujet des formations pour devenir entraîneurs. Notamment celle du prix ! Dans notre découverte hebdomadaire du centre de Tubize, c’est la salle de repas des Red Flames et des Diables que vous pouvez visiter virtuellement cette semaine. Et puis enfin, ce sont les "Chiconniers" de Saint-Symphorien qui sont mis à l’honneur en fin d’émission. Eh oui chez nous on dit "chicon", pas "endive".