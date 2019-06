Eden Hazard au Real Madrid : une bonne affaire pour l’AFC Tubize

Ce transfert est sur toutes les lèvres depuis vendredi soir, 22h, l’heure à laquelle le Real Madrid a officialisé l'arrivée d'Eden Hazard à la Maison Blanche. Le montant du transfert n'a pas encore été communiqué avec précision, mais il est estimé à 100 millions d'euros. Cette somme grimpe même à 145 millions d’euros si l’on inclut les bonus à la performance.



Ce transfert pourrait avoir des répercussions positives, en Belgique, pour l’AFC Tubize. Eden Hazard y a en partie été formé chez les jeunes, jusqu'en 2005. Or, le règlement de la FIFA prévoit des mécanismes pour récompenser les clubs formateurs d'un joueur. Le principe des indemnités de formation d’une part, celui des indemnités de solidarité, d’autre part.



Le premier des deux ne peut s'appliquer que dans le cadre d'un transfert effectué avant les 23 ans d’un joueur. Ce n'est donc plus le cas d'Eden Hazard, âgé de 28 ans. Par contre, le principe de solidarité reste d'actualité durant toute la carrière du joueur, dans le cadre d’un transfert international, c'est-à-dire d'un pays à un autre.



"C’est d’ailleurs cette condition que l’on oublie", souligne Louis Derwa, avocat spécialisé dans les affaires sportives. "Le mécanisme de solidarité s’applique dès qu’il y a un transfert international payant, d’une association A à une association B." Comprenez qu’il ne se serait pas activé si Eden Hazard avait été transféré vers un autre club anglais.



Mais comment fonctionne-t-il, ce principe de solidarité ? "Lors de chaque transfert international, une somme va être retenue sur l’indemnité de transfert, et va être répartie entre tous les clubs formateurs dans lesquels le joueur a évolué entre ses 12 et 23 ans", continue Louis Derwa.



Eden Hazard a joué dans 3 clubs entre ses 12 et 23 ans : à Tubize jusqu’en 2005, à Lille, de 2005 à 2012, et à Chelsea, de 2012 à 2019. Ces 3 clubs devront donc se partager un certain pourcentage du montant versé par le Real, un pourcentage fixé à 5%.



Ces calculs se basent uniquement sur l’indemnité du transfert, et ne tiennent donc pas compte des bonus éventuels.

Si les 100 millions d'indemnités versés par le Real Madrid à Chelsea sont confirmés, Tubize, Lille et Chelsea devront donc se partager 5 millions d'euros.



Pour Tubize, le règlement de la FIFA tient compte des 3 dernières saisons durant lesquels le capitaine d’Eden Hazard a porté le maillot des Sang et Or, entre ses 12 et 14 ans. À ce âge, 5% de l’enveloppe réservée aux clubs formateurs est réservée au Tubiziens par saison, soit un total pour trois saisons de 15% des 5 millions d’euros.



Tubize pourrait donc empocher 250 000 euros par saison de formation, pour un total de 750 000 euros. "Pour un club belge, 750 000 euros, c’est une somme non négligeable. Donc c’est certainement une bonne nouvelle."



Une nouvelle d'autant plus réjouissante pour Tubize, qui vient de basculer en Division 1 amateur. Ce bas de laine perçu grâce au transfert d'Hazard au Real permettrait donc au club de repartir sur de bonnes bases dans son projet de reconstruction.