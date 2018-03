Deux gardiens acteurs majeurs d'un but gag en P4

Le but de Dylan Bays va certainement faire le tour des réseaux sociaux. Et le gardien de Han-sur-Lesse peut remercier nos confrères de MaTélé qui étaient présents pour immortaliser cette action dans ce match de P4D. Jérémy Billard, son homologue de Hastière, gardera sans doute un moins bon souvenir de cette rencontre.



Sur un très long dégagement de Bays, le portier d'Hastière a tenté de se remplacer et a glissé. Il a été surmonté par le ballon qui a terminé sa course au fond des filets.



La partie s'est terminée sur le score de 2-0. Han-sur-Lesse mène la série (P4B).