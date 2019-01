Dailly s'inquiète pour "l'intégrité physique" de ses joueurs, le RWDM forfait à Liège ?

Les débordements du match aller entre le RWDM et Liège ont laissé des traces. Après avoir annoncé que les supporters ne feraient pas le déplacement, le club Bruxellois, par la voix de son Président, a menacé de ne pas se déplacer au au Liège avec son équipe ce week-end pour des raisons de sécurité.



Dans un premier temps, les autorités liégeoises, la police et le Président du FC Lièges ont décidé de n'autoriser que 150 supporters "pacifiques" du club bruxellois à faire le déplacement. Ce groupe restreint aurait dû être "sélectionné" par le RWDM qui aurait été entièrement responsable du comportement de ces individus. Le RWDM, après en concertation avec les clubs de supporters, a indiqué qu'aucun fan ne se rendrait en cité Ardente.



Nouveau rebondissement dans ce dossier. Ce match de D1 amateurs pourrait tout simplement ne pas avoir lieu. La raison ? L'inquiétude bruxelloise en matière de sécurité. "Je suis très sceptique de la sécurité qu'ils vont mettre en place. Parce que si aujourd'hui, ils ne peuvent pas gérer 250 supporters du RWDM comment on va gérer les 3-4000 fans de Liège. Après 30 minutes, imaginez-vous si c'est 0-2, que va-t-il se passer ? Cette haine est en place."



Thierry Dailly est inquiet et hésite même à envoyer ses joueurs. "Nous avons encore des réunions à ce sujet. On verra ce qu'il va se passer à l'avenir pour ce match". Un forfait est envisageable. "Ce sont les conséquences sportives mais il faut penser aux conséquences physiques pour mes joueurs. Le football, trois points, cela ne fait pas le poids par rapport à ça. Je n'envoie pas mes joueurs à la guerre. J'envoie mes joueurs pour un match de football. Je veux être sûr à 100% que l'intégrité physique de mes joueurs ne sera pas menacée. Sinon on ne se déplacera pas", conclut-il fermement.



Le match est programmé ce dimanche à 15h.