Coronavirus: Toutes les compétitions de football amateur suspendues

L'ACFF (Association des clubs francophones de football) a indiqué via ses réseaux sociaux ce jeudi qu'elle suspendait l'ensemble de ses compétitions, à cause du coronavirus, ajoutant que plus d'informations seront données ultérieurement.

Cela concerne donc tous les matches de la D2 amateur à la P4 provinciale, pour toutes les catégories d'âge. Selon Sudpresse, cette mesure est prise jusqu'au 31 mars.

Les matches amateurs en Flandres sont aussi postposés. La D1 amateurs, regroupant des clubs des deux côtés de la frontière, est donc aussi suspendue.