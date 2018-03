Brncic: "Les gens ne supportent pas le RWDM. Ils vivent pour ce club"

Ce n’est sans doute plus qu’une question d’heures. Avec 10 points d’avance à 5 matches de la fin de la saison le RWDM peut être sacré champion ce dimanche déjà. S’il bat Waremme. Et si Liège ne s’impose pas face à l’Olympic. Ça fait deux conditions auxquelles on croit au Stade Machtens. Pour preuve, dès le week-end dernier, le président, Thierry Dailly, a demandé à déplacer le match face à Waremme de samedi à dimanche, au même moment que la rencontre de Liège. Histoire de pouvoir fêter le titre en public.

La fête se prépare donc en coulisses. Une pression supplémentaire que le coach Drazen Brncic se dit prêt à assumer. " Je ne suis pas du genre à vendre la peau de l’ours. Mais je comprends mon président. Ce serait dommage de ne pas pouvoir fêter le titre lors d’un match. Je peux être un peu superstitieux. Mais ce sont les intérêts du clubs d’abord. " Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il les porte haut, les intérêt du club en ce moment, l’entraîneur croate. Il file tout droit vers un deuxième titre en deux ans. Et s’il continue sur son élan, il pourrait même battre le record de la meilleure saison. En divisions nationales belges, jamais une équipe n’a été sacrée championne en perdant 5 points, soit un nul et une défaite. " En plus du titre, nous avons pour objectif de gagner chaque rencontre. Je l’ai dit aux joueurs cette semaine. Les mathématiques veulent qu’on gagne encore deux matches. Mais Brncic veut qu’on en gagne encore 5. " Drazen Brncic, un entraîneur ambitieux qui veut marquer l’histoire et rêve d’une place en D1. Sans forcément pour autant quitter le RWDM. " Au mois de mai, j’aurai normalement ma licence pro qui me permettra d’entraîner dans le monde entier. Mais j’ai toujours dit aussi que j’aimerais être le Guy Roux d’un club. Et pour être un autre Guy Roux j’ai peut-être trouvé le bon endroit. Car avec ces supporters et tous ces gens formidables, on peut rêver d’aller très très loin. Ces gens ils ne supportent pas ce club, ils vivent pour ce club. J’espèrent voir beaucoup d’yeux briller quand on sera champion. Car ce sont des moments qu’on oublie jamais "