Wouter Vrancken remplace Dennis van Wijk au FC Malines

Wouter Vrancken a été nommé entraîneur du FC Malines. Il a signé un contrat de deux ans avec le 'Kavé', a indiqué mardi matin le club de Proximus League. Ancien joueur du club, Vrancken remplace Dennis van Wijk, limogé lundi.

Dennis van Wijk, qui était en poste depuis janvier, a fait les frais du début de saison décevant du 'Malinwa', relégué à l'issue de la dernière saison de Jupiler Pro League.

Malines a recruté notamment Onur Kaya et Igor de Camargo pour tenter de remonter directement parmi l'élite. Mais le 'Kavé' a débuté la saison de Proximus League par deux partages en déplacement (1-1 à Louvain et 2-2 à Roulers) avant de s'incliner à domicile face à Lommel (1-2). Une défaite fatale à van Wijk.

Pour le remplacer, le club a choisi de faire appel à un ancien de la maison. Vrancken 39 ans, a en effet joué à Malines de 2008 à 2010. Aussi passé par Saint-Trond, Gand et Genk, il avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2010 à Courtrai. Devenu entraîneur à Overpelt en 2011, il a esnuite entraîné THES Tessenderlo et Lommel. Il était depuis l'année dernière l'adjoint de Glen De Boeck à Courtrai.

"Nous suivons Wouter depuis un certain temps. C'est un jeune entraîneur ambitieux qui connaît le FC Malines et qui colle à l'ADN du club. Il sait ce que c'est de défendre chaque semaine les couleurs sang et or", indique le club.

Wouter Vrancken dirige son premier entraînement mardi matin. Il sera ensuite présenté à la presse.