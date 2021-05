Visé attend aussi une licence pour la D1B ce jeudi

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’URSL Visé attend avec impatience la décision de la Cour Belge d’Arbitrage du Sport (CBAS), prévue ce jeudi 6 mai afin d’être fixé sur ses demandes de licences nécessaires pour évoluer dans le prochain championnat de Nationale 1, mais aussi et surtout, si l’occasion se présente en D1B.

Le 14 avril dernier, la Commission ad hoc avait refusé le fameux passe-droit pour la Nationale 1 à Visé notamment car le statut social de son entraîneur José Riga comportait, à ses yeux quelques zones d’ombre liées aux lois sociales et précomptes professionnels.

La situation a été éclaircie vendredi dernier en appel, la direction visétoise prenant même toutes ses précautions en bloquant une somme d’argent pour lever toute ambiguïté en cas de nécessité.

En attendant l’écrit officiel ce 6 mai, selon le directeur général Christian Bartosch, la licence pour la Nationale 1 est officieusement déjà en poche puisque l’Auditeur de la Commission ad hoc vient de rendre un rapport favorable à la CBAS sur base des derniers documents déposés.

L’URSL a, en parallèle mis les bouchées doubles pour défendre sa position dans l’optique d’une licence pour le foot pro, via la D1B. "Comme on sort d’une saison blanche, qu’il n’y aura pas de montants de Nationale 1, l’Union Belge a fait comprendre l’inutilité de la démarche aux cinq clubs de la série, dont Liège et Visé, demandeurs au départ de cette licence, explique Guy Thiry, le grand patron de Visé. Nous sommes les seuls à ne pas avoir suivi ce conseil.

Nous avons retenu la leçon de la saison 2019-2020 avec les épisodes Lokeren, Virton et Roulers.

Le RWDM, Seraing et surtout le Lierse, classé dans le dernier tiers de la Nat 1, ont été heureux d’en profiter parce qu’ils avaient cette licence. Oserait-on déjà jurer aujourd’hui qu’ils seront toujours huit clubs d’ici quelques semaines en D1B en vue de 2021-2022 ? Le projet de l’introduction des U23 dans les séries n’est pas encore figé et puis surtout que va-t-il en advenir d’Ostende et surtout Mouscron, qui, à ce jour n’ont pas leur licence pour le foot pro ?

Notre demande de licence D1B a été une première fois refusée car il nous manque 244 places assises (Il en faut minimum 1500) et 300 lux (il en faut minimum 800) pour avoir un stade aux normes des pros. Mais au contraire de Liège par exemple à qui la mise en conformité immédiate de leur enceinte aurait nécessité un plus gros investissement financier et du temps, on n’est pas dans cette configuration. Pour la Commission qui nous a refusé ce passe-droit en avril, tout recours était à priori vain dès l’instant où notre stade devait être en ordre pour la fin février 2021.

Devant la CBAS, vendredi dernier, nous avons quand même déposé les bons de commande du matériel manquant signés, nous avons montré les acomptes versés pour la réalisation des travaux avant la fin mai. Si un championnat ne peut démarrer qu’après l’AG de l’Union Belge, et donc en juillet, nous sommes dans les temps et surtout en respect des chiffres souhaités pour obtenir cette licence. Quand on sait qu’il existe des négociations pour assouplir tout prochainement les conditions d’octroi, il n’y a pas de raison d’être ultra pointilleux. Enfin, Visé n’a aucun passif, ce qui n’est pas nécessairement le cas de tout le monde dans les divisions pros".