Virton, premier club belge à demander le chômage technique pour ses joueurs

Le Royal Excelsior Virton, pensionnaire de D1B, va être le premier club belge de football à demander de placer ses joueurs et son staff au chômage technique à cause de la pandémie de coronavirus, a déclaré le syndicat des joueurs Sporta samedi à l'agence Belga. Le club gaumais n'a pas encore communiqué sur le sujet.

"Virton va demander le chômage technique et a déjà communiqué à ce propos auprès des joueurs. Ce n'est qu'une fois la demande de l'employeur déposée que les employés peuvent ensuite soumettre les formulaires afin de bénéficier du chômage technique", a précisé Stijn Boeykens de Sporta.

Virton n'a plus grand chose à gagner cette saison dans l'antichambre de l'élite belge. En effet, Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot doivent se disputer la montée alors que Lokeren et Roulers s'affronteront en playdowns.

Dans l'élite, le Standard et Zulte Waregem envisagent également ce recours au chômage technique, a écrit le journal Het Laatste Nieuws dans son édition du samedi, ce qu'a confirmé Sporta. La proposition est sur la table mais n'a pas encore été soumise. "En cas de chômage technique, les sportifs sont limités à un salaire égal à 70% du salaire moyen, plafonné à 2.353,21 euros bruts par mois. Pour les autres employés, tels que les entraîneurs, la limite est placée à 2.754,76 euros par mois. Le montant pour les sportifs est plus bas car ils payent moins de contributions ONSS en Belgique."