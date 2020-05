Virton n'obtient pas sa licence pour le football professionnel

Virton n’a pas obtenu sa précieuse licence pour le football professionnel. Déjà recalé par la commission des licences de l'Union Belge, le club gaumais était allé en appel devant la CBAS (Cour belge d'arbitrage pour le sport). Virton avait obtenu un petit délai pour fournir les dernières pièces administratives et finaliser son dossier. Les avocats du club ont plaidé hier devant la CBAS, mais cette dernière a refusé l'octroi de la licence.

Les avocats se réunissent actuellement pour décider de la marche à suivre et des suites que le club entend donner. On sait que le club de D1B conteste plusieurs points du règlement des licences et accuse la commission des licences de ne pas appliquer la réglementation de la même manière pour tous les clubs, citant les exemples d'Anderlecht et d'Ostende.

Sans sa licence pour le foot professionnel, Virton (classé deuxième de la D1B) sera reversé en division amateurs. C'est le second club à avoir été débouté par la CBAS, après Roulers lundi. Lommel a obtenu le précieux sésame et a officialisé lundi son rachat par le City Football Group, la société propriétaire notamment de Manchester City. Lokeren a entre-temps fait faillite.



Le club a réagi via un communiqué :

Ce 12 mai, la CBAS a rendu une sentence refusant la licence au RE Virton, aux motifs que:

- en ce qui concerne les conditions générales, il manquerait un numéro BCE (celui de l'asbl des jeunes) sur une attestation de l'ONSS et que, peut-être, une dette de ... 13.000 EURO existerait à l'égard du club de Lokeren, ce qui a été fermement contesté et sachant que le curateur de Lokeren n'a même pas jugé opportun de réclamer ce montant ...;

- en ce qui concerne la continuité, après avoir écarté toute pertinence de l'argument "Covid", les apports de sponsoring doivent être écartés de l'appréciation de la continuité car provenant d'entité liées et que la lettre de confort émise par Flavio Becca, en personne physique, n'est pas admissible selon la Publication du département des licences (et ce, sans un mot sur la raison pour laquelle Monsieur Becca a estimé devoir procéder de la sorte, à savoir que - dans l'incertitude totale qui règne quant à la contrepartie que l'urbsfa pourra ou non délivrer dans ce contexte "Covid" - pour une société commerciale, émettre une telle lettre de confort revient à émettre un chèque en blanc et serait constitutif d'un abus de bien social).

En d'autres termes, pour des motifs soit futiles soit illégaux, l'urbsfa, aveuglément secondée par la cbas, se permet de mettre une entreprise saine et en croissance dans une situation de faillite virtuelle.

Le RE Virton et le Groupe Becca sont déterminés à ne pas se laisser maltraiter de la sorte et vont donc entreprendre les actions juridiques suivantes:

1) une demande de mesure provisoire devant l'Autorité belge de la concurrence;

2) un recours en annulation (TPI Bruxelles) de la sentence rendue par la CBAS, pour violation de règles d'ordre public (notamment les règles de concurrence);

3) une action en dommage et intérêts contre l'urbsfa, visant au remboursement de toutes les sommes investies dans le club et du dommage subi suite au refus de licence, soit à titre provisionnel entre 10 et 15 millions EURO.