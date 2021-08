Virton : l’ancien standardman Oguchi Onyewu nommé secrétaire général

Oguchi Onyewu a été nommé secrétaire général de l’Excel Virton, a-t-on appris ce vendredi. Ancien international américain, le défenseur de 39 ans avait défendu les couleurs de La Louvière et du Standard en Belgique et porté les maillots de l’AC Milan, de Newcastle et du Sporting Lisbonne – notamment - à l’étranger.

Onyewu chapeautera l’administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l’interlocuteur du Conseil d’Administration. Il sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l’URBSFA et la Pro League.

L'Américain jouera également un rôle en coordonnant la remise en place et le développement d'une école des jeunes et en apportant sa collaboration au directeur sportif Tom Van Den Abbeele et au staff technique.

Après des études en administration des affaires internationales, il a été directeur d’académies de football aux Etats-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B. Depuis 2020, Onyewu siège au Conseil d’Administration de la Fédération américaine de football.