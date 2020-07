Virton-Beerschot ne se tiendra probablement pas dimanche

Aux yeux de l'Union belge de football, le match de D1B entre Virton et le Beerschot doit bel et bien se tenir dimanche sur le coup de 16 heures. Le porte-parole de l'URBSFA l'a assuré vendredi. Cette rencontre de la 23e journée de Proximus League, jouée le 21 février, avait été annulée et la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) avait décidé au début du mois de juin qu'elle devait être rejouée.

"Dans l'état actuel des choses, la dernière décision, celle de la CBAS, indique que le duel doit avoir lieu", a déclaré Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge.

Le club gaumais, dont les joueurs se sont exprimés dans la presse en se disant +otages de la direction+, devrait donc affronter les Anversois pour le replay d'un duel dont l'issue ne changera actuellement rien au classement.

D'après plusieurs médias, Virton n'est pas en mesure d'accueillir la partie. Celle-ci devrait donc, sauf surprise, être postposée (ou simplement annulée plus tard).