Virton a déposé sa demande de licence pour réintégrer la D1B

Le Royal Excelsior Virton a transmis sa demande de licence professionnelle à l’Union Belge, a fait savoir le club gaumais ce mardi dans un communiqué.

Le club annonce fièrement avoir mis "un soin tout particulier à préparer ce dossier" après ses précédents judiciaires avec l’Union Belge.

Virton s’était en effet vu refuser sa demande de licence pour le football professionnel la saison dernière et avait été rétrogradé en D2 amateurs. Une décision qui avait finalement été renversée – après de nombreux coups de théâtre - devant le collège de l’autorité belge de la concurrence en novembre dernier. Le championnat ayant déjà repris, celle-ci avait alors demandé que le club gaumais soit réintégré en D1B à partir de la saison prochaine.

"Le RE Virton ne doute pas que l’URBSFA veillera à se conformer scrupuleusement à cette décision, en abordant l’examen du dossier du RE Virton de manière objective, impartiale et constructive, ce qui contribuera à rétablir une certaine confiance entre les parties", a écrit le club dans son communiqué avant de conclure : "Une fois la licence obtenue, le RE VIRTON mettra tout en œuvre afin de relancer les activités sportives et commerciales du club, tant au niveau des jeunes que de l’équipe première, avec pour objectif d’être pleinement compétitif et ambitieux dès le début de la prochaine saison."