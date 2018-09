Union - Malines : L'arbitre n'a pas entendu de propos racistes, lourde suspension en vue pour Ramdane

Convoqués devant la Commission des Litiges qui se réunissait mardi après-midi, les entraîneurs-adjoints de Malines Frederik Vanderbiest et de l'Union Saint-Gilloise Abderrahmane Ramdane connaissent désormais les propositions du parquet fédéral de l'URBSFA à leur encontre.

Dimanche, lors de la rencontre de Proximus League qui opposait l'Union à Malines au Stade Joseph Marien, les deux T2, qui s'invectivaient, avaient été renvoyés aux vestiaires par l'arbitre Denis Vanbecelaere.

La dispute s'était prolongée dans le tunnel où un coup de Abderrahmane Ramdane a envoyé Frederik Vanderbiest à l'hôpital. Sept points de suture ont été nécessaires pour recoudre la plaie. Une réaction à des propos racistes, selon l'Union, qui évoque les termes "sale bougnoule" répétés à plusieurs reprises, une pure agression, selon Malines.

Pour les faits qui se sont déroulés sur le terrain, le parquet a proposé une peine de deux matches de suspension et de 1000 euros d'amende à l'entraîneur-adjoint de l'Union. Pour le coup porté dans le tunnel, la peine proposée est de huit rencontres de suspension et de 4000 euros d'amende.

En ce qui concerne Frederik Vanderbiest, le parquet propose une peine de trois matches de suspension et de 1500 euros d'amende. Cette proposition se base sur le rapport de l'arbitre, Denis Vanbecelaere. Ni ce dernier, ni le quatrième arbitre, ne fait mention de propos racistes dans ce rapport, les deux hommes n'ayant rien entendu dans un Stade Marien en ébullition.

"Dans le tunnel, Ramdane a, avec le poing fermé, asséné un coup au visage de Vanderbiest. Le visage de la victime saignait abondamment", a écrit l'arbitre Vanbecelaere dans son rapport.

"Il est rare à ce niveau que les joueurs ou les membres des staffs en arrivent à une bagarre aussi ordinaire. Je ne peux qu'attribuer la peine maximale de huit matches pour le coup de poing", a déclaré le procureur fédéral Gilles Blondeau. "En plus, deux matches de suspension sont demandés pour sa montée sur le terrain."

Initialement, Frederik Vanderbiest a également été poursuivi pour propos discriminatoires. "Mais comme personne ne l'a mentionné lors de la réunion, le procureur ne peut pas le poursuivre pour cela. Il y a probablement quelque chose qui a été crié mais il est impossible de déterminer si c'était discriminatoire", a expliqué M. Blondeau. Le procureur a poursuivi Frederik Vanderbiest seulement pour sa montée sur le terrain. "Compte tenu du nombre élevé d'antécédents de Vanderbiest, je demande une suspension de trois matches et une amende de 1 500 euros."

La Commission des litiges tiendra l'affaire en délibéré. Un jugement en première instance pourrait être prononcé mardi en soirée.

Quatre matches de suspension (et 2000 euros d'amende) ont en outre été proposés à Lukas Bijker (Malines) et deux matches de suspension (et 1000 euros d'amende) pour Serge Tabekou (Union). Ils avaient été exclus peu avant l'expiration du temps réglementaire de la partie, ce qui avait mis le feu aux poudres et provoqué les incidents.

Les deux clubs ont déjà chacun écopé d'une amende de cinq mille euros de la Pro League, en application de son règlement interne en matière d'exclusion de membres du staff.