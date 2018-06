Une ère nouvelle débute ce lundi pour l'Union

L’Union Saint-Gilloise reprendra officiellement l’entraînement ce lundi, avec un noyau de 20 joueurs qui sera encore remanié (trois ou quatre départs et autant d’arrivées sont à attendre). Son championnat, en D1B, commencera le 3 août avec un déplacement à Lommel, et son premier match à domicile, dans un stade Mariën rénové, se jouera le 12 août contre Oud-Heverlee.

Entre-temps, l’Union partira en stage en Allemagne, du 24 juin au 3 juillet, puis jouera quelques matches de préparation courant juillet. Au FC Malinois, à Saint-Trond, à Dender et l’Olympic Charleroi.

On peut parler d’une nouvelle ère à divers titres : le Stade Mariën rénové bien sûr (l’Union vient de jouer deux saisons au Stade Roi Baudouin), mais surtout les ambitions décuplées à la suite du rachat du club par le milliardaire anglais Tony Bloom, par ailleurs aussi propriétaire du club de Premier League Brighton and Hove Albion.

Une vaste restructuration interne est en cours, et un nouveau staff complet sera bientôt présenté. Mais on connaît déjà le nouveau directeur sportif, Alex Hayes, et le nouveau coach, Luka Elsner.

Alex Hayes a 44 ans, il est franco-anglais et il arrive du FC Lorient (plusieurs saisons en Ligue 1 mais actuellement en Ligue 2 depuis la saison dernière), où il a été longtemps vice-président. Il a commencé sa carrière comme journaliste sportif, spécialisé en football, en Angleterre et en France. Puis est devenu agent de joueurs (Notamment Robert Pirès, Jérémy Alladrière et... Eric Cantona). A l’Union, il reprend donc le rôle de directeur sportif tenu longtemps par Guy Brison (lequel restera cependant conseiller auprès du staff technique).

Luka Elsner, le nouveau coach, va avoir 36 ans le 2 août, il est slovène et il arrive du club de Pafos (Chypre) qu’il a entraîné (en Division 1) la saison dernière. Sa carrière d’entraîneur a débuté en 2013. Il a coaché successivement Domzale (D1 slovène) de 2013 à 2016, puis l’Olimpija Ljubljana (D1 slovène) pour la saison 2016-2017, avant donc de rejoindre Pafos (2017-2018) et de signer à l’Union en mai dernier.

Elsner est un ancien joueur (défenseur) qui a été formé à l’OGC Nice. Il a évolué ensuite en CFA2 (Division 5 en France), de 2000 à 2004, à l’US Cagnes-sur-Mer, puis a entamé une carrière professionnelle qui l’a mené à Domzale (Slovénie), club avec lequel il a été sous contrat de 2004 à 2012, et qui l’a loué en 2010 au club autrichien Austria Kärnten (D1, mais qui a fait faillite en juin 2010 et a été radié). Luka Elsner a donc fait ensuite un bref passage à Barheïn (au SC Al-Muharraq, en D1) avant de revenir jouer à Domzale jusque fin de saison 2011-2012.

Enfin, l’Union Saint-Gilloise vient d’officialiser (via son site internet) son premier transfert, avec l’arrivée du jeune Français Nils Bouekou (22 ans) un médian (ou ailier) formé à l’AJ Auxerre, où il a joué ensuite deux saisons avec l’équipe "B" en CFA (ou National 2, D4 française) de 2015 à 2017, avant de passer à Créteil pour la saison dernière en " National " (D3 française