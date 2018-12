Un quadruplé de Vanzeir permet au Beerschot-Wirijk de battre Tubize

L'international U19 belge Dante Vanzeir s'est offert un quadruplé face à Tubize ce samedi soir et a permis au Beerschot-Wilrijk de s'imposer 5-2 lors de la 18ème journée de D1B.

Prêté par Genk cet été, le jeune joueur de 20 ans avait déjà inscrit quatre buts en championnat cette saison. Efficace en phase de finition, il a réalisé une première période parfaite avec un coup du chapeau (6', 21' et 30'). Il a ensuite planté un quatrième but à la 77ème et même frappé sur le poteau.

Tubize a pour sa part débloqué son compteur buts grâce à Thomas Henry (65') et Pedro Henrique (81') mais a concédé un cinquième goal sur une frappe de Denys Prychynenko (88').

Eliminés à La Gantoise (3-0) en Coupe de Belgique mardi, les Anversois ont bien réagi et renforcent leur première place après quatre journées dans la deuxième tranche. Avec 10 points, ils distancent Tubize (6 pts) et gardent une marge d'avance rassurante sur Malines (5 pts) qui défie Westerlo samedi soir.

Au classement général après 18 journées, le Beerschot-Wilrijk est deuxième avec 34 points, à une longueur de Malines. Tubize reste pour sa part dernier avec 15 points.