Un partage entre l'Union, avec une célébration insolite de Neels, et Tubize

L'Union Saint-Gilloise a manqué une belle occasion de distancer Tubize vendredi soir lors du premier match de la troisième journée des playoffs 3 de D1B. Les deux dernières équipes de ces playdowns - qui désignent le seul descendant en D1 amateurs - se sont neutralisées 1-1. Tubize reste donc dernier avec 14 points et compte trois points de retard sur l'Union (17 pts).

Les Bruxellois auraient pu bénéficier d'une avance plus confortable après ces trois journées. Après une première période sans but, ce sont eux qui ont fait trembler les filets en premier grâce à Grégoire Neels (70e). L'ancien joueur tubizien est allé fêter son but... devant une tribune vide.

L'instinct de survie de Tubize a cependant émergé en fin de match avec Moussa Traoré qui s'en est allé inscrire le but égalisateur tout juste dix minutes plus tard (80e).

Pour rappel, les playoffs III de Proximus League regroupent les quatre équipes les moins bien classées au terme des 28 rencontres de la phase classique de D1B.

Particularité du format de la compétition, les équipes ont entamé ces playoffs III avec la moitié des points obtenus durant la phase classique.