Un ancien entraineur de Leeds dirigera l'Union Saint-Gilloise

Cercle Bruges - Union Saint-Gilloise : Le résumé - Play-off 2B - Journée 7 - 04/05/2019 Jeremy Taravel (48e et 79e) a donné un double avantage au Cercle. L'Union Saint-Gilloise a renversé la situation via Milos Stamenkovic (82e), Youssoufou Niakate (90e) et Percy Tau (90e+5).